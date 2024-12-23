Hama'da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı

Suriye Beşar Esad rejiminin HTŞ öncülüğündeki muhalif gruplar tarafından devrilmesinin ardından ülkenin önemli kentlerinden olan Hama'da yılbaşı ağacının yakılması gerginliğe neden oldu.

PROTESTO EDİLDİ

Hristiyan nüfusunun da yaşadığı Hama kırsalında bulunan Suqaylabiyah kasabasında yılbaşı ağacının yakılmasına tepki gösterenler sokağa çıkarak protesto gösterisinde bulundu.