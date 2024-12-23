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Hama'da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı

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Suriye'nin Hama kırsalında bulunan Suqaylabiyah kasabasındaki yılbaşı ağacının yakılmasına tepki gösteren halk, protesto gösterisi yaptı.

Suriye Beşar Esad rejiminin HTŞ öncülüğündeki muhalif gruplar tarafından devrilmesinin ardından ülkenin önemli kentlerinden olan Hama'da yılbaşı ağacının yakılması gerginliğe neden oldu.

PROTESTO EDİLDİ

Hristiyan nüfusunun da yaşadığı Hama kırsalında bulunan Suqaylabiyah kasabasında yılbaşı ağacının yakılmasına tepki gösterenler sokağa çıkarak protesto gösterisinde bulundu.

Hama'da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet YILMAZ:

Film daha yeni başlıyor...

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Haber YorumlarıMGk:

İslam devletin de noel ağacının ne işi var.. Ramazan ayı gelince biz Hristiyan devletler de ışıklı mahyalar asıyormuyuz...???

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