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Yunanistan yönetimi, Ege'de bir kez daha yetki alanı dışında araştırma faaliyeti yürütünce bölgede seyir halindeki Türk korveti tarafından uyarıldı. Ancak Yunan medyası olayı yine çarpıtarak "Türkiye'nin provokasyonu" şeklinde haberleştirdi.

Doğu Akdeniz'de ve Adalar (Ege) Denizi'nde Türkiye'nin meşru haklarına karşın taciz hareketlerine hız kesmeden devam ediyor. Atina yönetimi, bir kez daha Girit adasının kuzeyindeki bölgeye araştırma gemileri gönderdi.

"NG WORKER" ve "İEVOLİ RELUME" adlı araştırma gemileri Yunan karasularının dışına çıkınca bölgede seyir halindeki Türk korveti tarafından uyarıldı. Girit'in yaklaşık 7 deniz mili kuzeyinde seyrederken Türk gemisi, "Yunanistan yargı yetkisi dışındaki" bir deniz alanında olduklarını belirterek telsizle gemileri terk etmeleri yönünde uyardı. Yunan Milli Karasularından çıktığını belirterek, gemilere Yunan sularına dönme çağrısında bulundu.

Hak ihlali yaparken yakalanan Yunanlılar Türkiye'yi suçladı

ÇARPITARAK AKTARDILAR

Ancak Yunan Deniz Kuvvetleri'ne ait bir firkateynin de eşlik ettiği hak ihlali girişimi Yunanistan medyası tarafından çarpıtılarak aktarıldı. Ancak Yunan medyası olayı yine çarpıtarak "Türkiye'nin provokasyonu" şeklinde haberleştirdi. Türkiye'nin haklarının gasp edilmeye çalışılmasına ilişkin girişime yer verilmeyen haberde, "NG WORKER" ve "İEVOLİ RELUME" araştırma gemilerinin, Girit ile Kıbrıs arasında elektrik bağlantısı projesi kapsamında araştırma çalışmaları yürüttüğü kaydedildi.

Hak ihlali yaparken yakalanan Yunanlılar Türkiye'yi suçladı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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