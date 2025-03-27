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Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var

Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var
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Güney Kıbrıs'ta "Devrimci Özgürlük Savaşçıları Hareketi" isimli yeni bir terör örgütü kuruldu. Türkiye'ye karşı faaliyet göstereceğini açıklayan örgüt, Kıbrıs'ı Türklerden arındırmak için savaş başlatacaklarını belirtti.

Güney Kıbrıs'ta yeni kurulan "Devrimci Özgürlük Savaşçıları Hareketi" isimli terör örgütü, hedeflerine ise Türkiye'yi koydu. Örgüt, Kıbrıs'ı Türklerden almak için savaş başlatacaklarını açıkladı.

GÜNEY KIBRIS'TA YENİ TERÖR ÖRGÜTÜ

Güney Kıbrıs'tan skandal bir haber geldi. Ülkede "Devrimci Özgürlük Savaşçıları Hareketi" isimli yeni terör örgütü kuruldu. Örgüt, Türkiye'ye karşı silahlı mücadele yürüteceğini açıkladı.

Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var

KIBRIS'I TÜRKLERDEN ALMAK İÇİN SAVAŞ BAŞLATACAKLARMIŞ

Örgütün, Osmanlı'ya karşı Yunan isyanının simgelerinden olan "Ateş ve Balta" figürlerini sembol olarak kullanması dikkat çekti. Terör örgütü, Kıbrıs'ı Türklerden arındırmak için bir savaş başlatacağını duyurdu.

TÜRKİYE KARŞITI SKANDAL PROPAGANDALAR YAPIYORLAR

Terör örgütü, Kıbrıs topraklarının Türkiye tarafından "işgal edildiği" yönünde skandal propaganda yaparak kendilerine destekçi bulmaya çalışıyor. Türkiye karşıtı söylemlerini propagandalarının merkezine oturtan terör örgütü, ilk olarak Temmuz 2024'te adını duyurmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (28)

Haber YorumlarıUglyKing:

mal la bunlar

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Haber Yorumlarımetinmert06:

yakında kibrisin tamami turkiyeye bağlanacak demektir

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Haber YorumlarıFatih Tasti:

hadi bakalim dort gozle bekliyor olucaz

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Alın Size Apoo Açılımı

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Haber YorumlarıDemir Acer:

iyi ya Turk askerinede bir eglence olur onlar orgut kursa ne olur anlasilan chp li ozelden destek almislar

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Haber YorumlarıNur Zo:

adamlar ila gelin alın diye yalvarıyorlar geleceğiz biraz sabır sirtaki !

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Haber YorumlarıErtan:

İçeride biz birbirimizi yerken, dışarıda hepimizi bitirmek için kurulan planların en basiti.

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Haber YorumlarıGenco:

Türkiye bir osuruğu ile sizi Kıbrıs’ın diğer bir ucuna savurur hesabını da yapmışsınızdır herhal :))))

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Haber Yorumların-ayyilmaz:

asala PKK simdi Rumlar bir bitmediniz be !Allah bizi her Daim diri tutacak ! yola devam insallah

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Haber YorumlarıKadir Yılmaz:

vallaha mı

Yorum Beğen52
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