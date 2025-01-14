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Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi! Türk şarkıcı video paylaştı

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ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde, ülke tarihinin gördüğü en yıkıcı yangınlarla mücadeleye devam ediliyor. Rüzgarın etkisiyle şiddetlenen ve birçok ünlü ismin evini kaybetmesine neden olan yangının bittiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Kaydettiği videoda evinin terasından şehri gösteren şarkıcı Gökhan Özen, "Yangın, duman, panik, itfaiye falan öyle bir durum yok" diye konuştu.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde 7 Ocak'ta başlayan yangınlar farklı bölgelerde sürmeye devam ediyor. "Ülke tarihinin gördüğü en yıkıcı yangın" olarak tanımlanan yangınlarla mücadele sürüyor. Rüzgarın şiddetiyle günlerdir kontrol edilemeyen alevlerin arasında çok sayıda Türk ve yabancı ünlünün evi kül oldu. Çok sayıda can kaybının yaşandığı yangınla ilgili son birkaç gündür sosyal medyada yayılan komplo teorileri dikkat çekti.

"YANGIN, DUMAN, PANİK, ÖYLE BİR DURUM YOK"

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen'in Los Angeles'taki evinin terasından yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı. Kayıt altına aldığı görüntülerde şehri gösteren şarkıcı, bölgede herhangi bir yangının olmadığını söyledi. Özen kaydettiği videoda, "Bugün itibariyle burada panik yapacak bir şey yok, benim anladığım kadarıyla sosyal medyada denk gelinen eski videolar panik yaratıyor." dedi. Hollywood yazısının bulunduğu alanı da gösteren Özen, "Bir yangın, duman, panik, itfaiye falan, öyle bir durum yok." ifadelerini kullanarak yangının bittiğini iddia etti.

HOLLYWOOD TABELASI YANDI MI?

Amerikan gazetesi Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan itfaiye sözcüsü Scott, "Bir yandan Los Angeles tarihinin en yıkıcı doğal afetiyle mücadele ederken, diğer yandan sosyal medyadaki söylentileri bulup yalanlamak için insana ve zamana ihtiyaç duyuyoruz. Bu durum bizi daha önemli işleri yapmaktan alıkoyuyor." ifadelerini kullandı.

Gökhan Özen Los Angeles'taki evinin terasından şehri gösterdi: Yangın yok

Yangın söndürme çalışmalarına halktan bireylerin davet edildiği hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını da belirten Scott, yalan haberlerin pek çok kişinin hayatını tehlikeye atabileceğini belirtti. WSJ ayrıca, Hollywood yazısının yandığı bir fotoğrafın yapay zeka araçlarıyla üretildiğini bildirdi. Billie Eilish'in adını kullanan bir sahte hesap, fazladan bir "L" harfinin bulunduğu Hollywood yazısının yandığını gösteren yapay zeka üretimi bir fotoğrafı paylaşarak pek çok kişiyi yanılttı.

TÜRK ÜNLÜLERİN DE EVLERİ YANMIŞTI

Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin ateş hattında kalan evleri küle döndü. Doğulu, "Anılar, stüdyom, fotoğraflar, videolar, tablolar ve koleksiyonum... Her şey gitti. Bütün mahalle yerle bir oldu. Eşimiz dostumuz evsiz kaldı." dedi. Survivor yarışmasıyla ünlenen Turabi Çamkıran ise Los Angeles'ta bulunan evinin yandığını ve geriye sırt çantasının kaldığını söyledi.

Gökhan Özen Los Angeles'taki evinin terasından şehri gösterdi: Yangın yok

CAN KAYBI 24'E YÜKSELDİ

Kontrol edilemeyen yangınlarda ölenlerin sayısı 24'e yükseldi. Los Angeles adli tıp birimi, hayatını kaybedenlerin kimlik bilgilerini vermeden can kayıplarının bir listesini yayınladı. California valisi Gavin Newsom, orman yangınları tarafından tahrip edilen eyaletin güney bölgelerinde yeniden inşaya izin vermek için bir dizi çevre yasasını askıya alacağını söyledi. Hasarı değerlendirmek için 50'den fazla ekibin görevlendirildiğini ve tespit sürecini iki hafta içinde tamamlamayı umduklarını söyledi.

Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi! Türk şarkıcı video paylaştı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Dünya
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıCem Demirkaya:

Ulan neye inanacağımızı şaşırdık

Yorum Beğen120
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Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

Öyle bir zaman da yaşıyoruz ki yapay zeka ile savaş bile çıkartabilirler ve insanları her şeye inandırabilirler. Bu arada Amerika yanıyor diye sevinenlerin gözü yaşlı, arkadaşlar sevinciniz kursağınızda kaldı, Los Angeles yangını bir yalandan ibaret COVİD yalanı gibi. ;)

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme15
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Haber Yorumlarıahmet kasap:

NE YANİ ŞİMDİ BU DA MI YAPAY ZEKA İLE ÜRETİLMİŞ BİR TIYATRO MUYDU

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıMahmut ilya:

BETER OLUN FİLİSTİNDE BEBEKLER ÖLDÜRÜLÜRKEN SİZ ZEVKİSEFA SÜRECEKSİNİZ ALLAHIN ADALETİ VAR

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıAtilla Sav:

Bu video Cakma kendileri tarih yazmışlar ses montaj yapmışlar.Televizyonlarda yanan yerleri yangın ucaklarını görüyoruz...

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Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıBerk Temizkan:

Neye kime inanacağız ki biz şimdi.Keske bir ışınlanma gibi süper bir gücüm olsa da gidip kendim görsem ne olduğunu.(:

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Dur arkadas karistirma suru guduyoruz bunlarla zamlari yerlestiriyoruz gerci uyanmazlar derin uykudalar.

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Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıBülent Sonyıldırım:

YOK YA ARTIK KENDİMİZE BİLE İNANMAYI İNANDIRICI BULMUYOR GÜNLERDİR GECELERDİR SÜPER GÜÇ YANIYOR BAŞKANLARI VALİLERİ BELEDİYE BAŞKANLARI HERKES BİRİ BİRİNİ SUÇLUYOR ŞARKICIMIZ HERŞEY YALAN DOLAN DİYOR

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Haber Yorumlarıtycoon null:

instada troller öyle paylaşımlar yapıyor ki sanırsın abd yok oldu

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

ya bir yangin cikmis ancak cok sehir disinda olabilir, kontrol altina alinmis yada hatta sondurulmus dahi olabilir. bunlarin en guzel ogrenilecegi yer, los angeles local medyasi. gazeteleri, televizyonlari... cok merak edip daha fazla bilgi almak isteyen, local medyaya bakar... bu kadar basit...

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