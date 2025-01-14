Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi! Türk şarkıcı video paylaştı

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde 7 Ocak'ta başlayan yangınlar farklı bölgelerde sürmeye devam ediyor. "Ülke tarihinin gördüğü en yıkıcı yangın" olarak tanımlanan yangınlarla mücadele sürüyor. Rüzgarın şiddetiyle günlerdir kontrol edilemeyen alevlerin arasında çok sayıda Türk ve yabancı ünlünün evi kül oldu. Çok sayıda can kaybının yaşandığı yangınla ilgili son birkaç gündür sosyal medyada yayılan komplo teorileri dikkat çekti.

"YANGIN, DUMAN, PANİK, ÖYLE BİR DURUM YOK"

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen'in Los Angeles'taki evinin terasından yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı. Kayıt altına aldığı görüntülerde şehri gösteren şarkıcı, bölgede herhangi bir yangının olmadığını söyledi. Özen kaydettiği videoda, "Bugün itibariyle burada panik yapacak bir şey yok, benim anladığım kadarıyla sosyal medyada denk gelinen eski videolar panik yaratıyor." dedi. Hollywood yazısının bulunduğu alanı da gösteren Özen, "Bir yangın, duman, panik, itfaiye falan, öyle bir durum yok." ifadelerini kullanarak yangının bittiğini iddia etti.

HOLLYWOOD TABELASI YANDI MI?

Amerikan gazetesi Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan itfaiye sözcüsü Scott, "Bir yandan Los Angeles tarihinin en yıkıcı doğal afetiyle mücadele ederken, diğer yandan sosyal medyadaki söylentileri bulup yalanlamak için insana ve zamana ihtiyaç duyuyoruz. Bu durum bizi daha önemli işleri yapmaktan alıkoyuyor." ifadelerini kullandı.

Yangın söndürme çalışmalarına halktan bireylerin davet edildiği hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını da belirten Scott, yalan haberlerin pek çok kişinin hayatını tehlikeye atabileceğini belirtti. WSJ ayrıca, Hollywood yazısının yandığı bir fotoğrafın yapay zeka araçlarıyla üretildiğini bildirdi. Billie Eilish'in adını kullanan bir sahte hesap, fazladan bir "L" harfinin bulunduğu Hollywood yazısının yandığını gösteren yapay zeka üretimi bir fotoğrafı paylaşarak pek çok kişiyi yanılttı.

TÜRK ÜNLÜLERİN DE EVLERİ YANMIŞTI

Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin ateş hattında kalan evleri küle döndü. Doğulu, "Anılar, stüdyom, fotoğraflar, videolar, tablolar ve koleksiyonum... Her şey gitti. Bütün mahalle yerle bir oldu. Eşimiz dostumuz evsiz kaldı." dedi. Survivor yarışmasıyla ünlenen Turabi Çamkıran ise Los Angeles'ta bulunan evinin yandığını ve geriye sırt çantasının kaldığını söyledi.

CAN KAYBI 24'E YÜKSELDİ

Kontrol edilemeyen yangınlarda ölenlerin sayısı 24'e yükseldi. Los Angeles adli tıp birimi, hayatını kaybedenlerin kimlik bilgilerini vermeden can kayıplarının bir listesini yayınladı. California valisi Gavin Newsom, orman yangınları tarafından tahrip edilen eyaletin güney bölgelerinde yeniden inşaya izin vermek için bir dizi çevre yasasını askıya alacağını söyledi. Hasarı değerlendirmek için 50'den fazla ekibin görevlendirildiğini ve tespit sürecini iki hafta içinde tamamlamayı umduklarını söyledi.