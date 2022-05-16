Getir'in Rotterdam'daki şubesinin görüntüsü talep üzerine sanat eserine dönüştürüldü - Haberler

Avrupa ve Amerika'da gün geçtikçe büyüyen Türk online alışveriş uygulaması Getir'in Hollanda Rotterdam'da bulunan şubesinin dış görünüşü talep üzerine çok farklı bir görüntüye evrildi.

SANAT GALERİSİ GİBİ

WebTekno'nun haberine göre, mahallelerdeki depoları için yeni bir pilot uygulamaya başlayan firma, eski görünümlü depoları adeta sanat galerisi haline getirmeye başladı. Şirket, ilk kez sokağın görünümünü zenginleştirmek adına Rotterdam'daki deposunu sanat mağazasına çevirdi.

TALEP ÜZERİNE YAPILDI

Ancak bu atılım, mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine gerçekleşti. Yapılan açıklamaya göre mahalle sakinleri Getir deposunun görünümünden memnun değildi. Getir ise bu duruma karşılık harekete geçti ve insanlara adeta sanata galerisi sundu.