Getir'in Rotterdam'daki şubesinin görüntüsü talep üzerine sanat eserine dönüştürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Getir'in Rotterdam'daki şubesinin görüntüsü talep üzerine sanat eserine dönüştürüldü

Haberler.com - Fazıl Anıl Kılıçlı - Dünya
 - Güncelleme:

Dünyaya yayılmaya devam eden Getir'in Hollanda Rotterdam'daki şubesinin dış görünüşü talep üzerine sanat galerisine andıran bir görüntüye dönüştürüldü.

Avrupa ve Amerika'da gün geçtikçe büyüyen Türk online alışveriş uygulaması Getir'in Hollanda Rotterdam'da bulunan şubesinin dış görünüşü talep üzerine çok farklı bir görüntüye evrildi.

WebTekno'nun haberine göre, mahallelerdeki depoları için yeni bir pilot uygulamaya başlayan firma, eski görünümlü depoları adeta sanat galerisi haline getirmeye başladı. Şirket, ilk kez sokağın görünümünü zenginleştirmek adına Rotterdam'daki deposunu sanat mağazasına çevirdi.

Ancak bu atılım, mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine gerçekleşti. Yapılan açıklamaya göre mahalle sakinleri Getir deposunun görünümünden memnun değildi. Getir ise bu duruma karşılık harekete geçti ve insanlara adeta sanata galerisi sundu.

Getir'in Rotterdam'daki şubesinin görüntüsü talep üzerine sanat eserine dönüştürüldü

Haberler.com / Fazıl Anıl Kılıçlı - Dünya

Rotterdam, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title