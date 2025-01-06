Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki
İran'daki Mehrabad Havaalanı'nda yaşanan olay dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Genç bir kadın, Şii bir mollanın kendisine başörtüsü takması konusunda yaptığı uyarıya dikkat çeken bir karşılık verdi. Mollanın kafasındaki sarığı alan genç kadın kendine başörtüsü yaparken sergilediği tavrı havalimanındaki kalabalık sessizce izledi.
İran'ın Mehrabad Havaalanı'nda bekleyen bir yolcu tarafından kaydedilen video kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
HİÇ BEKLEMEDİĞİ BİR KARŞILIK VERDİ
Genç bir kadın, kendisine başörtü takması konusunda uyarıda bulunan Şii bir mollaya hiç beklemediği bir karşılık verdi.
BAĞIRMAYA BAŞLADI
Mollanın kafasındaki sarığı söken genç kadın kendisine başörtüsü yaparken bir anda havalimanında bağırmaya başladı.
FİLM GİBİ İZLEDİLER
Cep telefonuyla kayda alınan görüntüler kamuoyunda büyük ses getirirken havalimanında uçak bekleyen yolcuların tepkisiz kalması ise dikkatlerden kaçmadı.