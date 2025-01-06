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Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki

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İran'daki Mehrabad Havaalanı'nda yaşanan olay dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Genç bir kadın, Şii bir mollanın kendisine başörtüsü takması konusunda yaptığı uyarıya dikkat çeken bir karşılık verdi. Mollanın kafasındaki sarığı alan genç kadın kendine başörtüsü yaparken sergilediği tavrı havalimanındaki kalabalık sessizce izledi.

İran'ın Mehrabad Havaalanı'nda bekleyen bir yolcu tarafından kaydedilen video kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

HİÇ BEKLEMEDİĞİ BİR KARŞILIK VERDİ

Genç bir kadın, kendisine başörtü takması konusunda uyarıda bulunan Şii bir mollaya hiç beklemediği bir karşılık verdi.

BAĞIRMAYA BAŞLADI

Mollanın kafasındaki sarığı söken genç kadın kendisine başörtüsü yaparken bir anda havalimanında bağırmaya başladı.

FİLM GİBİ İZLEDİLER

Cep telefonuyla kayda alınan görüntüler kamuoyunda büyük ses getirirken havalimanında uçak bekleyen yolcuların tepkisiz kalması ise dikkatlerden kaçmadı.

Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMGk:

Bizim ülke de de vaktiyle başörtüsünü zorla çıkartıyorlardı kafa aynı kafa ha İran ha kemalist

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Haber YorumlarıAlkurt:

Yılın kahraman kadını, afferin be güzel insan, yozluga geçit yok..

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Haber YorumlarıNediyonDegisik:

Hey molla kendini kolla

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Haber YorumlarıFatih Kara:

Adama acıdım. Barut fıçısına sigara söndürmüş. Bir yandan da soğuk kanlılığına şaşırdım. Kadın darp edilip gideceği ülkeye sığınma alabilmek için elinden geleni yapmış ama bütün uğraşı boşa çıkmış.

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Haber Yorumlarıefkan sonkan:

şeriat izlemeyen iyi izleyin islamin yaptığı zulümü

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Haber Yorumlarıhasan:

İran’ın kendine saygısı yok

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Haber YorumlarıGEREDELİ 41Li:

Sopası eksik&conta yakmış

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

mollalar dikkat etsin ülkedeki insanları çıldırtmışlr bugün sarığı kaptıran yarın donunu kaptırır

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