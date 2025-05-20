Gazze'de Son 4 Günde 97 Bin Kişi Yerinden Edildi

Gazze'de Son 4 Günde 97 Bin Kişi Yerinden Edildi
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BM Uluslararası Göç Örgütü, Gazze'de son 4 günde 97 binden fazla kişinin zorla yerinden edildiğini açıkladı. İnsani yardımın insanların hareketini etkilememesi gerektiği vurgulandı.

BM Uluslararası Göç Örgütü, Gazze'de sadece son 4 günde 97 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Gazze'deki zorla yerinden edilmelere ilişkin açıklamada bulundu. İsrail'in tahliye talepleri nedeniyle Gazze'de sürekli yerinden edilmelerin yaşandığı kaydedilen açıklamada, "Gazze'de son 4 günde 97 binden fazla kişi yerinden edildi. İnsani yardım, asla insanların hareketini etkilemek için kullanılmamalı" denildi.

Açıklamada ayrıca IOM'un, Gazze'de yerinden edilmiş topluluklara yardım etmek için ortaklarıyla birlikte hazır olduğu vurgulanarak, "Hemen ateşkes sağlanmalı. Çalışmak için tam, güvenli ve sürdürülebilir erişime ihtiyaç duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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