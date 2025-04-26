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Fransa'da ünlü Şanzelize Caddesi'nde silahlı saldırı

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Fransa'nın ünlü Şanzelize Caddesi'nde bulunan kozmetik mağazası Sephora'da silahlı saldırı meydana geldi. Saldırı sonrası amatör kameralar yaşanan paniği anbean kaydetti.

Fransa'da silahlı saldırı paniği yaşandı. Edinilen bilgilere göre Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ünlü Şanzelize Caddesi'nden silah sesleri yükseldi.

ÜNLÜ MAĞAZAYA SALDIRI

İddiaya göre, Şanzelize Caddesi'nde bulunan ünlü kozmetik mağazası Sephora'ya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası amatör kameralar yaşanan paniği an be an kaydetti.

Görüntülerde silah seslerinin ardından insanların caddede kaçıştığı görüldü.

Fransa'da ünlü Şanzelize Caddesi'nde silahlı saldırı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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