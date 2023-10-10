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Fotoğrafın, İsrailli askerlerin Filistinli bir baba ve çocuğunu tankla araçlarında ezdiğini gösterdiği iddiası

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Dünya Haberleri

Sosyal medyada "Vahşi İsrail askerleri Filistinli bir baba ve çocuğu tankla araçlarında ezdi." notuyla paylaşılan bir görsel yayınlandı.

İsrail- Filistin arasında yaşanan çatışma şiddetini artırarak devam ederken sosyal medyada da dezenformasyon içeren bilgiler de hızla yayılmaya başladı.

Fotoğrafın, İsrailli askerlerin Filistinli bir baba ve çocuğunu tankla araçlarında ezdiğini gösterdiği iddiası

Sosyal medyada "Vahşi İsrail askerleri Filistinli bir baba ve çocuğu tankla araçlarında ezdi." notuyla bir görsel dolaşıma girdi.

Fotoğrafın, İsrailli askerlerin Filistinli bir baba ve çocuğunu tankla araçlarında ezdiğini gösterdiği iddiası

İddiaya konu olan görseli tersine arama yöntemiyle tarattığımızda fotoğrafın 2016'da Çorlu'da gerçekleşen bir trafik kazasına ait olduğu göze çarpıyor. Kazada kağıt gibi ezilen araçtan 5 kişinin sağ çıktığı bilgisi yer alıyor. Kazaya ait farklı görseller de paylaşılmış.

Fotoğrafın, İsrailli askerlerin Filistinli bir baba ve çocuğunu tankla araçlarında ezdiğini gösterdiği iddiası

Fotoğrafın, İsrailli askerlerin Filistinli bir baba ve çocuğunu tankla araçlarında ezdiğini gösterdiği iddiası

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"Fotoğrafın, İsrailli askerlerin Filistinli bir baba ve çocuğunu tankla araçlarında ezdiğini gösterdiği iddiası"
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"Sosyal medyada "Vahşi İsrail askerleri Filistinli bir baba ve çocuğu tankla araçlarında ezdi." diyerek paylaşılan fotoğraf, 2016'da Çorlu'da gerçekleşen bir trafik kazasına ait."

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
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Filistin İsrail Çorlu Dünya Haberler

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