Sosyal medyada "Vahşi İsrail askerleri Filistinli bir baba ve çocuğu tankla araçlarında ezdi." notuyla paylaşılan bir görsel yayınlandı.

Fotoğrafın, İsrailli askerlerin Filistinli bir baba ve çocuğunu tankla araçlarında ezdiğini gösterdiği iddiası

İsrail- Filistin arasında yaşanan çatışma şiddetini artırarak devam ederken sosyal medyada da dezenformasyon içeren bilgiler de hızla yayılmaya başladı.

Sosyal medyada "Vahşi İsrail askerleri Filistinli bir baba ve çocuğu tankla araçlarında ezdi." notuyla bir görsel dolaşıma girdi.

İddiaya konu olan görseli tersine arama yöntemiyle tarattığımızda fotoğrafın 2016'da Çorlu'da gerçekleşen bir trafik kazasına ait olduğu göze çarpıyor. Kazada kağıt gibi ezilen araçtan 5 kişinin sağ çıktığı bilgisi yer alıyor. Kazaya ait farklı görseller de paylaşılmış.