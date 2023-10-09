"Fotoğrafın, Hamas askeri güçleri tarafından rehin alınan Türk kızına ait olduğu iddiası"

Sosyal medyada İsrail ile Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları arasında yaşanan çatışmada bir Türk kızının 12 saattir Hamas güçlerinin elinde rehine olduğu iddia edildi.

Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattı. Bölgede çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ellerinde 100'den fazla esir tuttuklarını ifade etti.

İki taraf arasında yaşanan çatışmalar dünyada büyük yankı uyandırırken sosyal medyada da esir alındığı iddia edilen kişilere ait görseller paylaşılmaya başlandı.

Ancak paylaşılan bazı fotoğraflar gerçek değil. Sosyal medyada bir kullanıcı "Herkes esir alınan Fransızları, Almanları konuşuyor ama Ferihan isimli Türk kızı 12 saattir Hamas güçlerinin elinde rehine!" notuyla bir fotoğraf paylaştı. Kullanıcı fotoğrafın esir alınan kıza ait olduğunu öne sürdü. Söz konusu görseli birçok kişi gerçek zannetti ve sayfalarında paylaştı.

Fotoğraf dikkatli incelendiğinde yapay zeka tarafından oluşturulduğu açıkça anlaşılıyor. Fotoğraf gerçeklik dışı bazı unsurlar barındırıyor. Öte yandan konuyla ilgili Türk yetkililerden esir alınma ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Paylaşımı yapan hesabın fotoğrafı tamamen parodi olarak yayınladığı göze çarpıyor. Paylaşıma yapılan yorumlarda da bu konu dile getirilmiş.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde Hamas'a bağlı El-Aksa TV'de yayımlanan konuşmasında " İsrail, Gazze'ye yaptığı saldırılarda kendi askerlerini öldürdü. Elimizde yüksel rütbeli askerlerin de bulunduğu 100'den fazla esir var. Bugün bir grup işgalciyi daha yakalayıp Gazze'ye getirdik. El Aksa Fırtınası Operasyonu devam ediyor" dedi. Yani Hamas askeri güçlerinin rehin aldığı esirlerin kimliği tam olarak bilinmiyor.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah saatlerinde İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı Operasyonu' başlatmış, İsrail ise 'Demir Kılıçlar Operasyonu'yla karşılık vermişti. Çatışmalarda şu ana kadar Filistin tarafında 78'i çocuk ve 41'i kadın olmak üzere 413 kişi hayatını kaybetti, 213'ü çocuk ve 140'ı kadın olmak üzere 2 bin 243 kişi de yaralandı. İsrail tarafında ise 700 kişi hayatını kaybetti, 20'si ağır toplam 2 bin 156 kişi yaralandı. İsrailli yetkililer, en az 100 İsrail vatandaşının ise Gazze'de esir tutulduğunu açıklamıştı.