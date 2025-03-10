Bahçeli: Suriye'deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye'yi de tehdit etmekte

Bahçeli'den Suriye açıklaması! Türkiye ile ilgili uyarısı çarpıcı
16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu

16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu
Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı

Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Bakan Kurum fiyatı duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Filipinler, eski Devlet Başkanı Duterte'yi yakalamak için 7 bin polis görevlendirecek

Filipinler, eski Devlet Başkanı Duterte'yi yakalamak için 7 bin polis görevlendirecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filipinler'de, görev süresince yürüttüğü 'uyuşturucuyla savaş' operasyonlarında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar nedeniyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'yi yakalamak için 7 binden fazla polis görevlendirileceği ifade edildi.

Manila Times gazetesinin haberine göre, ismi açıklanmayan üst düzey Filipin Ulusal Polisi (PNP) yetkilisi, Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'yi Hong Kong dönüşünde gözaltına almak için en az 7 bin polisin görevlendirileceğini söyledi.

Filipinler, eski Devlet Başkanı Duterte'yi yakalamak için 7 bin polis görevlendirecek

BAŞKANLIK SARAYI, KIRMIZI BÜLTENİ YALANLADI

Güvenlik güçlerinin, Duterte'yi yakalamak için başkent Manila'daki Ninoy Aquino Havaalanı başta olmak üzere farklı ulaşım noktalarına gönderildiği bildirildi. Öte yandan Başkanlık Sarayı, Interpol'ün kırmızı bülten çıkardığı yönünde bilgi elde etmediklerini duyurdu.

Filipinler, eski Devlet Başkanı Duterte'yi yakalamak için 7 bin polis görevlendirecek

DUTERTE, İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞINI AÇIKLADI

Filipinler'de 12 Mayıs'ta yapılacak ara seçimler öncesinde Duterte, ülkenin mevcut Başkan Yardımcısı ve kızı olan Sara Duterte ile birlikte Hong Kong'un Wan Chai ilçesini ziyaret etti. Burada konuşma yapan eski Başkan Duterte, 2016'da başlatılan ve 6 bini aşkın kişinin öldüğü belirtilen "uyuşturucuyla savaş" operasyonları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) kendisi için tutuklama emri çıkarması halinde hapse gitmeye hazır olduğunu yineledi.

Filipinler, eski Devlet Başkanı Duterte'yi yakalamak için 7 bin polis görevlendirecek

UCM VE FİLİPİNLER'İN "UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ" OPERASYONLARI

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Duterte'nin görev yaptığı 2016 ila 2022 yıllarında "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar için Eylül 2021'de soruşturma yürütülmesine karar vermişti. Ancak yılın sonlarına doğru Filipinler aynı iddiaları incelemiş ve son merci olarak UCM'nin yargı yetkisinin olmadığının öne sürülmesi üzerine soruşturma askıya alınmıştı. Filipinler, UCM'nin ön soruşturma başlatmasının ardından 17 Mart 2018'de mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nden çekilmişti. UCM, 18 Temmuz 2023'te, soruşturmanın devamına karar vermişti.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

bu it sayısız insanın infaz emrini verdi uyuşturucu ile mücadele adı altinda tacirlerin yanında binlerce suçsuz insan katledildi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt

Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye jet yanıt
Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi! Bambaşka bir görev teklif ettiler

Artık hoca değil! Trabzonspor'dan Şenol Güneş'e bambaşka görev
Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi

Belediyede seçim sonuçlandı! 18 üyenin oyunu almayı başardı
Suriye'deki askeri operasyon sona erdi! Ölü sayısı 1500'ü buldu

Suriye'de günlerdir akan kan durdu! Ölü sayısı inanılmaz boyutta
Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi

Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
Bu restoranda 17 yıldır iftar menüsü ücretsiz

Bu restoranda 17 yıldır iftar menüsü ücretsiz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.