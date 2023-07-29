Filipinler'de Doksuri Tayfunu Sel ve Toprak Kaymalarına Yol Açtı

Bu yıl Filipinler'i vuran beşinci kasırga olan Doksuri Tayfunu'nun getirdiği yağışlar günlerce sürerek sel ve toprak kaymalarına sebebiyet verdi. Tayfunun yol açtığı şiddetli yağış, sel ve toprak kaymaları nedeniyle ölenlerin sayısı 13'e yükseldi ve 20 kişi kayıp durumda. Filipinler'de 500.000'den fazla insan etkilendi ve 29.000'den fazla kişi hala geçici barınma yerlerinde kalıyor. Filipinler, Pasifik Ateş Çemberi ve Pasifik tayfun kuşağındaki konumu nedeniyle dünyada afetlere en çok maruz kalan ülkelerden biri.

Filipinler'in Valenzuela şehrinde sular altındaki bir yolda ilerleyen insanlar, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

VALENZUELA, 29 Temmuz (Xinhua) -- Bu yıl Filipinler'i vuran beşinci kasırga olan Doksuri Tayfunu'nun getirdiği yağışlar günlerce sürerek sel ve toprak kaymalarına sebebiyet verdi.

Filipinler'in ulusal afet ajansı Cuma günü yaptığı açıklamada, tayfunun yol açtığı şiddetli yağış, sel ve toprak kaymaları nedeniyle ölenlerin sayısının 13'e yükseldiğini ve 20 kişinin de kayıp olduğunu belirtti.

Doksuri Tayfunu Güneydoğu Asya ülkesinde 500.000'den fazla insanı etkiledi. Tayfun nedeniyle yerlerinden olan 29.000'den fazla kişi halen 479 geçici barınma yerinde kalıyor.

Filipinler, temel olarak Pasifik Ateş Çemberi ve Pasifik tayfun kuşağındaki konumu nedeniyle dünyada afetlere en çok maruz kalan ülkelerden biri. Bu takımada ülkesi, her yıl bazıları şiddetli ve yıkıcı olan ortalama 20 tayfunla mücadele ediyor.

Filipinler'in Valenzuela şehrinde sel suları arasında yürümeye çalışan bir kişi, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Filipinler'in Valenzuela şehrinde sular altında kalmış bir yolda motosikletlerini iten insanlar, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Filipinler'in Valenzuela şehrinde sular altındaki bir yolda ilerleyen insanlar, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Filipinler'in Valenzuela şehrinde sel suları arasında ilerlemeye çalışan insanlar, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)