Eski Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç'in Danışmanı Andriy Portnov Madrid'de Öldürüldü

(ANKARA) - Eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in başdanışmanlarından Andriy Portnov, Madrid'de silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Saldırıya iki veya üç kişinin karıştığı düşünülüyor.

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, ülkenin eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in başdanışmanlarından Andriy Portnov'un, bugün Madrid'de Amerikan Okulu'nun dışında kimliği belirsiz saldırganlar tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Ukrayna askeri istihbaratından (HUR) bir kaynak, Ukrayna merkezli çevrimiçi gazete olan Kyiv Independent'a yaptığı açıklamada, Portnov'un vurularak öldürüldüğünü doğrularken; daha fazla detay paylaşmadı.

Saldırının İspanya yerel saatiyle sabah 09.15'te gerçekleştiği aktarıldı. Portnov, Amerikan Okulu girişinde arabasına doğru yaklaşırken saldırganlar tarafından şaşırtılarak vuruldu. İspanya'nın El Pais gazetesi, polis kaynaklarına dayanarak, beş el ateş açılan Portnov'a en az üç kurşunun isabet ettiğini aktardı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, saldırıya iki ya da üç kişinin karıştığı düşünülüyor. El Pais'e konuşan kaynaklar, saldırının olası motivasyonu olarak borç meselelerini öne sürdü.

Portnov, 2010-2014 arasında dönemin Cumhurbaşkanı Yanukoviç'in yönetiminde görev yaptı. Avukat olan Portnov, Ukrayna'daki en fazla dava açan eski yetkililerden biri olarak tanınıyordu.

Kendisine "Rus yanlısı" denilmesi üzerine Kyiv Independent da dahil olmak üzere çeşitli medya kuruluşlarına karşı hakaret davası açmıştı. Portnov, yargı alanındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle 2021 yılında ABD tarafından yaptırım listesine alınmıştı.