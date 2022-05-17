Eski Rus komutandan televizyonda yenilgi itirafı: Kötüye gidiyor, daha da kötüleşecek - Haberler

Rus televizyonlarında eski bir Rus komutandan savaşla ilgili bir yenilgi itirafı geldi. Medyanın tek ses hale getirildiği ve Putin'in Ukrayna'da zafere koştuğunu belirten uyduruk anlatı, Pazartesi akşamı Rus devlet televizyonu Rossiya-1'deki bir yorumcunun sözleriyle tuz buz oldu.

"İŞLER KÖTÜ GİTTİ, GÖRÜNÜŞE GÖRE DAHA DA KÖTÜLECEK"

Eski bir komutan olan ve halihazırda medyada analizler yapan Mikhail Khodarenok, resmi televizyonda Ukrayna'daki savaşın kötüye gittiğini ve görünüşe göre daha da kötüleşeceğini söyledi.

"ŞU AN TÜM DÜNYA RUSYA'YA KARŞI"

Khodarenok, ayrıca, Rusya'nın halihazırda jeopolitik olarak tamamen izole edildiğini ve tüm dünyayı karşısına aldığını söyledi: "İtirafta bulunmaktan ne kadar nefret etsek de, gerçekte bütün dünya bize karşı. Ve bu durumdan kurtulmalıyız."