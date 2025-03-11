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Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı

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Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, görev süresince yürüttüğü "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklandı. Interpol'ün hakkında kırmızı bülten çıkardığı Duterte'yi Hong Kong dönüşünde gözaltına almak için en az 7 bin polis görev yaptı.

Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) uyuşturucuyla mücadele kapsamında insanlığa karşı suç işlediğine dair bir tutuklama emri çıkarması üzerine bugün Manila'da tutuklandı.

HONG KONG DÖNÜŞÜ GÖZALTINA ALINDI

Filipin hükümetine göre, Duterte Hong Kong'a yaptığı geziden döndükten sonra başkentteki havaalanında gözaltına alındı.

İLETİŞİM OFİSİ'NDEN AÇIKLAMA VAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi (PCO) yaptığı açıklamada, "Eski başkan ve beraberindekiler iyi sağlık durumundadır ve hükümet doktorları tarafından muayene edilmiştir. Kendisine iyi durumda olduğuna dair güvence verdiler" dedi.

"BENİ TUTUKLAYABİLİRLER"

Hong Kong'da işçi mitinginde konuşan ve olası tutuklanmaya hazırlıklı olduğunu söyleyen Duterte "Eğer bu gerçekten benim hayattaki kaderimse, sorun değil. Kabul edeceğim. Beni tutuklayabilirler, hapse atabilirler" ifadelerini kullandı.

7 BİNDEN FAZLA POLİS GÖREV YAPTI

Manila Times gazetesinin haberine göre, ismi açıklanmayan üst düzey Filipin Ulusal Polisi (PNP) yetkilisi, Interpol'ün hakkında kırmızı bülten çıkardığı Duterte'yi Hong Kong dönüşünde gözaltına almak için en az 7 bin polisin görevlendirildiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

ÜÇM, Duterte'nin görev yaptığı 2016 ila 2022 yıllarında "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar için Eylül 2021'de soruşturma yürütülmesine karar vermişti. Ancak yılın sonlarına doğru Filipinler aynı iddiaları incelemiş ve son merci olarak UCM'nin yargı yetkisinin olmadığının öne sürülmesi üzerine soruşturma askıya alınmıştı. Filipinler, UCM'nin ön soruşturma başlatmasının ardından 17 Mart 2018'de mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nden çekilmişti. UCM, 18 Temmuz 2023'te, soruşturmanın devamına karar vermişti.

Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıCool Black:

Yani mafya çökmüş adama. Kaçak lüks araçları bile iş makinelerine ezdiriyordu. Dşünün adamı rüşvet, yolsuzluk gibi şeylerden değil mücadele ettiği yöntemlerden dolayı tutukluyorlar

Yorum Beğen144
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıHülagü:

Sen misin uyuşturucu baronlarıyla mücadele eden.

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıİLK SAV:

Şaka gibi adamı yolsuzluk yerine uyuşturucu baronları ile mücadelesinden dolayı tutuklamışlar. Peki bu batılılar uyuşturucu baronlarının dünyada ölümüne sebep olduğu , yuvasını yıktığı, hayatını kararttığı insanların hakkını neden savunmaz.

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Uyuşturucu saticilarinin peki insani suçları? Ucm yakinda bebek tazizcilerinide savunur kıymayın onlara hatda mümkünse hapishane yerine otelde yatırıp kaldirin der

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

7 bin polis gorev yapmis... Filipinler, Endonezya, Malezya, Thailand... Hepsi bu tur sorunlarla kivranan ulkeler... Rusvet, uyusturucu, insani suclar...

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

sadece bu saydıkların mi ?

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

vay be nerden nereye

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıTekin Avci:

Uyuşturucu mafyası kazandi

Yorum Beğen21
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Haber YorumlarıBabilya :

Kanımca mafya iş başında.Polisler de işin içinde

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Uyuşturucuyla savaş verirken yaşında yanında kuru da yanmış oalbilir bunun soruşturma yapmak sıkıntyı.

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