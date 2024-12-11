Esirleri aslanlara yediriyordu! Esad'ın komutanının kan donduran görüntüleri

Esed rejiminin şebbihası olan ve öldürdüğü muhalifleri eğittiği aslanına yediren Talal El-Dakkak, Hama'da yakalandı. Suriye'nin en korkulan adamı olarak bilinen Dakkak'ın idam edileceği öğrenildi.

ATI, ASLANLARIN KAFESİNE ATMIŞ

Olayın yankıları sürerken ortaya çıkan bir görüntü Talal El-Dakkak'ın acımasızlığını bir kez daha ortaya koydu. Bahsi geçen görüntüde Telal-El Dakkak'ın bir atı canlı canlı aslanların kafesine attığı görülüyor. Bir süre aslanlara karşı mücadele eden atın daha sonra çaresizce teslim olduğu görülüyor.