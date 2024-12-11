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Esirleri aslanlara yediriyordu! Esad'ın komutanının kan donduran görüntüleri

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Hama'da muhaliflere işkence edip beslediği aslanlara yediren Telal-El Dakkak'ın eğlenmek için bir atı canlı canlı aslanların kafesine attığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

Esed rejiminin şebbihası olan ve öldürdüğü muhalifleri eğittiği aslanına yediren Talal El-Dakkak, Hama'da yakalandı. Suriye'nin en korkulan adamı olarak bilinen Dakkak'ın idam edileceği öğrenildi.

Esirleri aslanlara yediriyordu! Esad'ın komutanının kan donduran görüntüleri

ATI, ASLANLARIN KAFESİNE ATMIŞ

Olayın yankıları sürerken ortaya çıkan bir görüntü Talal El-Dakkak'ın acımasızlığını bir kez daha ortaya koydu. Bahsi geçen görüntüde Telal-El Dakkak'ın bir atı canlı canlı aslanların kafesine attığı görülüyor. Bir süre aslanlara karşı mücadele eden atın daha sonra çaresizce teslim olduğu görülüyor.

Esirleri aslanlara yediriyordu! Esad'ın komutanının kan donduran görüntüleri
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMehmet Aksoy:

aynısını ona yapmak lazım ??

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Haber YorumlarıMengele:

Simdi alin götürün aslan kafesine atin

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Haber YorumlarıUğur Deniz:

Gtune kazık cakin

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Haber YorumlarıVatansever:

Ah ulan ah Şimdi var ya Aynısını sana yapacaklardı kısasa kısas

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Haber Yorumlarıbalabey aziz:

Şimdi aynısını yapın diri diri yedirin aslanlara

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Haber YorumlarıERSİN AKGÜL:

Ölümü kolay olmasın, mümkün olduğunca uzun ve acılı olsun…

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Haber Yorumlarıgürcan kandemir:

Aslan değilde sırtlan kafesi daha iyi ..

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Haber YorumlarıEmre null:

İslam Dünyası neden bu halde çünkü Müslümanların cogu İslamin tam tersine hareket ediyor bakin İslam in bir insanı yasatan bütün insanları yaşatmış gibidir siz yerdekilere merhamet edin ki goktekiler de size merhamet etsin gibi onlarca ayet ve hükümleri var ama Muslumanlara bakıyorsun tam tersi bir hayat bakışı var hareketleri var ben çok merak ediyorum bir insanı yaşatan bütün insanları yaşatmış gibidir ayetini sözde hafız olan Esad ve bu zalimler nasıl okuyordu ve bu ayetten ne anliyordu nasıl yorumluyordu gerçekten bunlara bunu sormak lazım islamdaki bu kadar merhamet alakali ayet ve hükmüne rağmen neden bu kadar acimasizlardi

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Haber YorumlarıMenderes akdag:

insan desen insan deil hayvan desen hayvan deil malukat......

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Haber YorumlarıMUSTAFA Özgenç:

aynısını ona yapın kısasa kısas

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