Düzenlediği parti ile Rusya'yı ayağa kaldıran rapçi Vacio'na hapis cezası verildi

Moskova'nın Mutabor gece kulübünde "Neredeyse Çıplak Parti" ismini verdiği partiyi düzenleyen ve partiye Rus sosyetesinin en ümlü kişilerini partiye davet edenRus rapçi Vacio 15 gün hapis cezası aldı.

Rusya'nın Ukrayna ile savaşına rağmen, davetlilerin üzerlerine sadece külotlu çorap giydikleri ve aynı cinsiyetten insanların öpüştüğüböyle bir partinin düzenlenmesi başta devlet yöneticileri olma üzerinde kamoyunda tepki çekti.

Gelen tepkiler üzerine Ivleeva, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip Instagram sayfasında paylaştığı bir video ile Rus halkından özür diledi ve olayın kontrol edilemediği için üzgün olduğunu belirtti. Ayrıca, partiden elde edilen gelirin bir kısmını hayır kurumlarına bağışlamayı planladığını açıkladı. Ivleeva'ya karşı potansiyel beş yıl hapis cezasını içeren bir vergi soruşturması açıldı.

Olaya katılan diğer ünlüler, katılımlarından dolayı kamuoyundan özür dilediler. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadığı için gazetecilerden özür diledi. Rus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, etkinliğin katılımcılarına "leke sürdüğünü" ancak kendilerini düzeltme şansları olduğunu belirtti.

Davetliler arasında bulunan ve neredeyse çıplak bir şekilde fotoğraflanan Devlet Başkanı Putin'in vaftiz kızı Ksenia Sobchak, böyle bir partinin her şeyden önce cephede Ukrayna'ya karşı savaşan askerleri rencide ettiğini söyleyerek özür diledi