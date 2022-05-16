Dünyada sadece 10 bin tane kaldığı söyleniyor! İsrail'de yeni doğan kum kedileri ilgi odağı oldu
Haberler.com - Fazıl Anıl Kılıçlı - Dünya
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Dünyada sadece 10 bin tane kaldığı tahmin edilen, diğer bir adı da çöl kedisi olan kum kedisi, İsrail'de yavruladı. Yeni dünyaya gelen kum kedileri ise ilgi odağı oldu.
İsrail'in Ramat Gan şehrindeki İsrail Safari Parkı'nda doğada az rastlanan kum kedisi Felis Margarita yavruladı, yavrular ilgi odağı oldu.
İsrail gazetesi Haaretz'den Ruth Schuster'in haberine göre Afrika ve Asya'daki çöllerde yaklaşık 10 bin çöl kedisi kaldı. Kısa süre öncesine kadar dünya genelindeki hayvanat bahçelerinde bu kedilerden 178 tane bulunuyor. 5 yavru ile birlikte bu sayı 183'e yükseldi.
Safari sözcüsü Sagit Horowitz 5 yavrunun annesinin Fransa'dan gelen Sabiyah; babasının ise İsveç'ten gelen Marib olduğunu belirtti. 5 yavrunun da bir aylık olduğu ve hepsinin hayatta kaldığı belirtildi.
Sabiyah'ın ilk yavrularının tümü hayatını kaybetmişti.