Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 267 Ukrayna askeri aynı anda Rusya ordusuna teslim oldu - Haberler

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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 267 Ukrayna askeri aynı anda Rusya ordusuna teslim oldu

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 41. gününe girilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Mariupol'da zor zamanlar geçirdiklerini söylemesinin ardından bölgeden dikkat çeken bir görüntü servis edildi. Ukraynalı 267 deniz piyadesinin Rusya ordusuna teslim olduğu anların yer aldığı video kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, olay Rusya - Ukrayna Savaşı'ndaki en büyük toplu teslim olma olayı olarak tarihe geçti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 41 gün geride kaldı. Müzakere masalarından somut bir sonucun elde edilemesi sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Rusya ordusu saldırılarının şiddetini artırırken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski özellikle Mariupol civarında büyük kayıplar verdiklerini duyurdu.

SAVAŞTAKİ EN BÜYÜK TOPLU TESLİM OLMA OLAYI

Zelenski'nin açıklamalarının ardından bölgeden gelen bir görüntü ise dünya basınının gündemine bomba gibi düştü. Ukraynalı 267 deniz piyadesinin aynı anda Rus birliklerine teslim olduğu anlara ilişkin video büyük ses getirirken, olay Rusya - Ukrayna Savaşı'ndaki en büyük toplu teslim olma olayı olarak tarihe geçti.

"MARİUPOL'DA DURUM EN ZOR OLANLARDAN BİRİ"

Ukrayna'nın Mariupol kentindeki duruma değinen Zelenski, bu şehrin kurtarılması ile ilgili bazı senaryolar üzerinde durduklarını dile getirmişti. Zelenkiy, "Mariupol'da durum en zor olanlardan biridir. Tüm senaryoları söyleyemem. Askerlerimizin desteklenmesi ile ilgiliyiz. Onlar için zor anlar. Türkiye'nin bu özel misyonda arabuluculuğu söz konusudur. Önümüzdeki günlerde belki de önümüzdeki saatlerde bu zor soruya bir cevap verebileceğiz" diye konuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Moskova, Ukrayna, Rusya, Kiev, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (6)

Rafflesia:

Teslim olmak ne demek yaa tamam savaş kolay değil elbette ama şerefinle vatanın için öl yani son mermine kadar çarpış abi ne demek teslim olmak.. İnanılmaz bu şekilde nasıl kazanacaklar ki..

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Cumali:

Zelenskiyi küplere bindirecek bir gelişme...büyük ihtimal vatan haini ilan idilecekler :DDD

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ERKAN :

EE ŞİMDİ NE OLACAK RUSYA SANA SAHİP Mİ ÇIKACAK? SAVAŞ BİTİNCE VATAN HAİNİ OLACAKSIN ÜLKENE DE DÖNEMEYECEKSİN

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