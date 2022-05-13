Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini satıyor - Haberler

Joe Biden'ın ABD Başkanı olmasıyla ve Twitter gibi dev bir sosyal medya platformuna erişiminin engellenmesinin ardından hakkında çok az haber çıkan eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'nda bulunan ikonikleşmiş otelini sattı.

100 MİLYON DOLAR KAR ELDE ETTİ

Trump International Hotel'in yaklaşık 6 milyar TL'ye (375 milyon dolar) satılması ABD sermayesi için rekor bir fiyat oldu ve pandemi kayıpları hesaba katıldıktan sonra bile eski başkanın şirketine yaklaşık 1,5 milyar TL kar sağladı.

Trump, 2012 yılında Eski Postane binasını lüks bir otele dönüştürmek için 200 milyon dolar yatırım taahhüdüyle kiraladı. Otel, Covid-19 pandemisi sırasında rezervasyonlar azaldıkça 70 milyon dolar zarar bildirdi.

İKONİK OTEL

Yenileme 2016'da tamamlandı ve açılış, o yıl Trump'ın seçim zaferiyle aynı zamana denk geldi. Beyaz Saray'a geçtiği haftada, Trump'ın başkanlık komitesi, oteldeki etkinliklere yaklaşık 1 milyon dolar harcadı.