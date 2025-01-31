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Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü

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61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından devrik lider Beşar Esad'a bağlı askerler teker teker Suriye için kurulan yeni orduya katılırken firari bir asker korkunç bir sonla karşılaştı. Suriye Ordusu Eski Tuğgenerali, HTŞ tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü. Görüntülerde askerin cüzdanından çıkardığı kimliğini göstermeye çalışırken mermilerin hedefi olduğu anlar yer aldı.

Suriye'de 61 yıl süren Baas rejiminin çöküşü, ülkede yeni bir dönemin kapısını aralarken, devrik lider Beşar Esad'a bağlı askerlerin geleceği belirsizliğini koruyor. Devrik lider Beşar Esad'a bağlı eski askerler, Suriye'nin yeniden inşası için kurulan yeni orduya teker teker katılmaya başlarken, firar eden bir asker için süreç korkunç bir şekilde son buldu.

GÖRÜNTÜ İNFİAL YARATTI

Esad rejiminde Tuğgeneral olarak görev yapan eski bir asker, Suriye'de rejimi deviren silahlı muhaliflerin başını çektiği Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü. Eski Tuğgeneralin vurulduğu anlara ilişkin görüntü kısa sürede büyük infiale neden oldu.

KİMLİĞİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIRKEN KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olayın yaşandığı anlara dair yayınlanan görüntülerde, Suriye Ordusu'nun eski Tuğgenerali olduğu belirtilen kişinin saldırganlara karşı direnç göstermediği ve cüzdanından çıkardığı kimliği ile kim olduğunu açıklamaya çalıştığı görüldü. Ancak saldırganlar, herhangi bir diyaloga girmeden kurşun yağdırdı.

Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

ülkede at izi it izine karışmış kim suçlu kim suçsuz kim haklı kim haksız anlaması zor öyle yerlerden uzak durmak lazım demokrasinin hukuğun adaletin olmadığı bir ülkede düzen nizam intizam olmaz bir zalim gider yerine bir başkası gelir

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

Gereken yapıldı acıtasyona gerek yok

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