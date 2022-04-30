Çalışmalar sonuç verdi! Yeni yöntemle birlikte yapay gıdalara bir adım daha yaklaşıldı

Çin Elektronik Bilimi ve Teknolojisi Üniversitesi, Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Çin Bilimler Akademisi'nden araştırmacılar, Nature Catalysis dergisinde yayınlanan bir çalışmada hibrit bir elektro-biyosistemi tanıttılar.

ELEKTRİKLE ÜRETİLMİŞ ASİTTEN YAPAY GLİKOZ ÜRETİLDİ

Sistem, karbondioksiti yüksek verimle verimli bir şekilde glikoza dönüştüren maya fermantasyonu ile uzamsal olarak ayrı karbondioksit elektrolizini birleştiriyor. Sistem, karbondioksitten saf asetik asidi kararlı bir şekilde dönüştürebilen ve daha sonra elektrikle üretilmiş asetik asitten yapay glikoz üretmek için genetik olarak tasarlanmış maya kullanan nano-yapılı bir bakır katalizör kullanıyor.

YENİ YÖNTEM ÇEVRE SORUNLARI İLE SAVAŞACAK

Çalışmada, yöntemin ayrıca karbondioksit kullanarak yağ asitleri gibi başka ürünler üretebildiği de gösteriliyor. Makalenin yazarlarından olan Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Zeng Jie, "Bu süreç, karbondioksiti sirkeye dönüştürmek ve mayanın glikoz ve yağ asitleri üretmek için beslenmesi olarak anlaşılabilir" dedi. Araştırmacılar, karbondioksitin katma değerli ürünlere dönüştürülmesinin, yenilenebilir elektrikle çalışan bir imalat endüstrisinin cazip olanaklarının yanı sıra çevre sorunlarıyla başa çıkmak ve döngüsel bir ekonomi elde etmek için büyük ölçüde daha önce kullanılmayan bir fırsatı temsil ettiğini söylediler.

Xinhua / Dünya