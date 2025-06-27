Bomba iddia: ABD'den, İran'a 30 milyar dolarlık nükleer yardım

Bomba iddia: ABD'den, İran'a 30 milyar dolarlık nükleer yardım
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ABD medyası, Başkan Donald Trump yönetiminin savaşın ateşkesle bitmesi sonrası İran'ı müzakere masasına çekmek amacıyla, "sivil nükleer programlar" için 30 milyar dolarlık bir yardım planı üzerinde görüştüğü iddiasını ortaya attı.

12 gün süren savaşın sonunda İran'ın nükleer tesislerini vuran ABD'nin tahran yönetimini nükleer müzakere masasına döndürmek için yeni adımlar attığı öne sürüldü.

CNN; ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, yaşanan gerilimlerin ardından İran'ı müzakere masasına çekmek amacıyla, "sivil nükleer programlar"a yardım yapmayı görüştüğü iddiasını ortaya attı. CNN'in haberine göre, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, İran ile İsrail arasında gerilim ve ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısıyla tırmanan kriz sırasında ve ateşkesin duyurulmasından sonraki süreçte ABD'nin İran ile görüşmeye devam ettiğini belirtti.

30 MİLYAR DOLARLIK PLAN

Görüşmelerde İran'ı müzakere masasına oturtmak için çeşitli tekliflerin sunulduğunu belirten kaynaklar, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısı öncesinde Beyaz Saray'da Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Körfez ülkelerinden ortaklar arasında yapılan toplantıda konuyla ilgili ayrıntıların ele alındığını öne sürdü.

Kaynaklar, toplantıda görüşülen şartlardan birinin İran'a uranyum zenginleştirme faaliyeti içermeyen, yalnızca sivil enerji üretimini hedefleyen yeni bir nükleer program için yaklaşık 20 ila 30 milyar dolarlık yardım yapılması olduğunu ve bu paranın Arap ortaklardan gelmesinin planlandığını iddia etti.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI DA GÜNDEMDE

Ayrıca kaynaklar, sunulan diğer teklifler arasında İran'a yönelik bazı yaptırımların kaldırılması ve Tahran'ın hali hazırda yabancı banka hesaplarında bulunan ve serbestçe kullanması kısıtlanan 6 milyar dolara erişimine izin verilmesinin yer aldığını öne sürdü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıJY:

BENİM ÖDEDİĞİM VERGİLERİN MÜSLÜMAN ÜLKELERE VERİLMESİNE KARŞIYIM.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme107
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Haber YorumlarıR.K:

Sen Ne değişik bir adamsın Sarı ponçikk :)

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıAras Aras:

Trump, reiz'e de bir zarf vermiş, reiz zarfı almam demiş, Trump, aptal olma al zarfı demiş Reiz pek sevinmiş ve zarfı almış

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme36
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Haber Yorumlarıdehide:

Yatsınlar kalksınlar Reisin merhametine şükretsinler. Reis Trumpa talimat vermeseydi İranın işi zordu.

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıNurettin Şimşek:

İran'ın ABD nin seytanligina katacağını sanmıyorum

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme30
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