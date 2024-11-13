Üye Girişi
Haberler

Bali'de Yanardağ Kül Bulutları Sebebiyle Uçuşlar İptal Edildi

Bali'de Yanardağ Kül Bulutları Sebebiyle Uçuşlar İptal Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya ve Bali arasındaki birçok uçuş, Bali'ye yakın Mount Lewotaobi Laki-laki yanardağından yükselen kül bulutları nedeniyle iptal edildi. Hava yolu şirketleri yolcuları tehlikeye karşı uyardı.

AVUSTRALYA ve Bali arasındaki birçok uçuş, Bali'ye yakın bir yanardağdan kaynaklanan kül bulutları nedeniyle iptal edildi.

Qantas, Jetstar ve Virgin Australia hava yolu şirketleri yaptıkları açıklamada, Mount Lewotaobi Laki-laki yanardağından yükselen kül bulutlarının uçuşlar için tehlike oluşturduğunu belirterek yolcuları uyardı. Yanardağ, yakın zamanda 9 kilometre yüksekliğinde bir kül bulutu püskürttü. Avustralya Meteoroloji Bürosu, volkanik kül bulutlarının bugün itibarıyla ülkenin kuzey bölgelerinde etkisini gösterebileceği konusunda uyardı.

Endonezya, çok sayıda tektonik plakanın birleşim noktasında yer alan ve yüksek sismik aktivitenin görüldüğü Pasifik 'Ateş Çemberi' üzerinde bulunuyor ve yaklaşık 130 aktif yanardağa sahip. Geçmişteki volkanik patlamalar da havacılık sektörünü etkiledi. 2020 yılında Mount Merapi'den yayılan kül bulutları, Solo şehrindeki bir havaalanının kapanmasına neden oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed'den umutluyum

Erdoğan'ın hala umudu var

 Bahçeli'nin 'İmralı' çıkışıyla ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia

Özgür Özel'den çok konuşulacak Bahçeli iddiası
Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum

Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

14 Kasım Perşembe Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Fortnite çöktü mü? 13 Kasım Fortnite sunucular ne zaman açılacak? ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon beklentileri ne yönde? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef 13 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? KPSS A Grubu meslekleri nelerdir, hangi meslekler olunur? KPSS A grubunda hangi memurluklar var? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ne dedi? İsrail Türkiye'ye saldırır mı? Anderson Talisca Fenerbahçe'ye mi geliyor? Talisca Fenerbahçe ile anlaştı mı? ÖSYM TAKVİM 2025! YKS, KPSS A Grubu, ALES, MSÜ sınav tarihleri ne zaman, hangi ayda? ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? 2025 YKS, KPSS, YDS, ALES ne zaman yapılacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.