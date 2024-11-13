Bali'de Yanardağ Kül Bulutları Sebebiyle Uçuşlar İptal Edildi

AVUSTRALYA ve Bali arasındaki birçok uçuş, Bali'ye yakın bir yanardağdan kaynaklanan kül bulutları nedeniyle iptal edildi.

Qantas, Jetstar ve Virgin Australia hava yolu şirketleri yaptıkları açıklamada, Mount Lewotaobi Laki-laki yanardağından yükselen kül bulutlarının uçuşlar için tehlike oluşturduğunu belirterek yolcuları uyardı. Yanardağ, yakın zamanda 9 kilometre yüksekliğinde bir kül bulutu püskürttü. Avustralya Meteoroloji Bürosu, volkanik kül bulutlarının bugün itibarıyla ülkenin kuzey bölgelerinde etkisini gösterebileceği konusunda uyardı.

Endonezya, çok sayıda tektonik plakanın birleşim noktasında yer alan ve yüksek sismik aktivitenin görüldüğü Pasifik 'Ateş Çemberi' üzerinde bulunuyor ve yaklaşık 130 aktif yanardağa sahip. Geçmişteki volkanik patlamalar da havacılık sektörünü etkiledi. 2020 yılında Mount Merapi'den yayılan kül bulutları, Solo şehrindeki bir havaalanının kapanmasına neden oldu.