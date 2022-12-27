"Balenciaga'nın, çocuk istismarı ile suçlandığı kampanya için yapım şirketine açtığı davayı geri çektiği iddiası doğru"

İspanyol moda markası Balenciaga'nın son reklam kampanyası tepkilerin odağı haline geldi. Firmanın web sitesinde yer alan görsellerde, iki küçük çocuğun elindeki peluş ayıcıklar dikkat çekti. Ayıcıklara esareti simgeleyen deri kayış, deri bilezik, zincir, asma kilit gibi figürlerin giydirilmesi büyük tepkiye neden olmuştu.

Dünyaca ünlü marka krize neden olan fotoğraflardan yapım şirketi North Six'i set tasarımcısı Nicholas Des Jardins'i sorumlu tutmuş ve şirkete 25 milyon dolarlık dava açmıştı.

Sosyal medyada markanın skandal reklamın üzerinden bir hafta geçtikten sonra davayı geri çektiği iddia edildi.

Moda markası Balenciaga, bir süredir çocuk istismarı tartışmalarıyla gündeme gelen iki ayrı reklam kampanyası için 2 Aralık'ta bir paylaşım yaptı. Marka son açıklamasında krizi nasıl ele aldığı konusunda kamuoyunu bilgilendirirken, davayı geri çektiğini de açıkladı. Bazı kesimler markanın bu davayı kazanamayacağını ileri sürdü.

Balenciaga'nın CEO'su Cedric Charbit imzasıyla yayımlanan açıklamada, 'davadan vazgeçildiği' haberi dışında, markanın hatasından ders aldığı, yeni kontrol mekanizmaları oluşturacağı, çocuklar için çalışan derneklere bağışta bulunacağı, şirket organizasyonunda bazı değişikliklere gideceği söylendi.