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Bakan Memişoğlu, Singapur Ulusal Üniversite Hastanesi'nde wellness sunumunu dinledi

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Bakan Memişoğlu, Singapur Ulusal Üniversite Hastanesi'nde wellness sunumunu dinledi
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Singapur Ulusal Üniversite Hastanesi'ni ziyaret ederek wellness sunumunu dinledi. Memişoğlu, koruyucu sağlık ve sağlıklı yaşam başta olmak üzere uluslararası deneyimleri takip ettiklerini, bilgi paylaşımına yönelik temasları sürdürdüklerini bildirdi.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Singapur'daki temasları kapsamında Singapur Ulusal Üniversite Hastanesi'ni ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlıklı yaşam uygulamaları başta olmak üzere uluslararası deneyimleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Singapur'daki resmi temasları çerçevesinde Singapur Ulusal Üniversite Hastanesi'ne ziyarette bulunduklarını belirtti. Ziyaret sırasında hastanenin wellness hizmetleri üzerine gerçekleştirilen sunumu dinleyen Memişoğlu, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık alanında tecrübe paylaşımının önemine değinen Bakan Memişoğlu, "Koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlıklı yaşam uygulamaları başta olmak üzere, uluslararası deneyimleri yakından takip ediyor; sağlık alanında bilgi ve tecrübe paylaşımını geliştirmeye yönelik temaslarımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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