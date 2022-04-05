Avrupa Birliği, Rusya'ya uygulanacak yaptırımların 5'inci paketini açıkladı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Layen, bugün Rusya'ya karşı uygulanması planlanan 5'inci yaptırım paketinin içeriğini açıkladı. AB tarafından açıklanan 4 yaptırım paketinin siyasi ve ekonomik sonuçlarının Rusya'yı sert biçimde etkilediğini vurgulayan Von der Leyen, "Olaylar karşısında baskımızı daha da artırmamız gerektiği açık. Bugün, yaptırımlarımızı bir adım daha ileri götürmeyi teklif ediyoruz" dedi.

ABD Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, 5'inci yaptırım paketinin 6 ayağı olduğunu belirterek "İlk olarak, Rusya'dan kömür ithalatına yılda 4 milyar Euro değerinde bir ithalat yasağı getireceğiz. Bu, Rusya için bir diğer önemli gelir kaynağını kesecek" dedi.

AB'nin Rusya'nın savunmasız olduğu bölgelerde 10 milyar Euro değerinde ihracat yasakları hedeflendiğini belirten Ursula von der Leyen bunun kuantum bilgisayarları ve gelişmiş yarı iletkenleri, ayrıca hassas makine ve nakliye ekipmanlarını içerdiğini vurguladı. Rusya ve oligarklarının odundan çimentoya, deniz ürünlerinden liköre kadar olan ürünlerdeki para akışını kesmek için 5.5 milyar Euro değerinde özel yeni ithalat yasakları hedeflendiği ifade edilirken petrol dahil olmak üzere ek yaptırımlar üzerinde çalışılmaya devam edeceği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya