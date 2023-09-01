ABD Suriye'de Suriye Demokratik Güçleri ve Arap kabililer arasında 5 gündür devam eden çatışmaların sonlandırılması çağrısında bulundu

ABD, Suriye'deki müttefikleri olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Deir Ezzor'daki Arap kabileleri arasındaki çatışmaların sona ermesi çağrısında bulundu. Çatışmalar, SDG'nin Deir Ezzor Askeri Konseyi liderini tutuklamasıyla başladı.

ABD yetkilileri, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) veArap kabileleri arasındaki beş gündür devam eden, 45 kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin yaralandığı çatışmaların son bulması çağrısında bulundu.

Pazar günü başlayan çatışmalar en az 45 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu.

Şiddet, SDG'nin Deir Ezzor Askeri Konseyi (DEMK) lideri Abu Khawla ve diğer konsey üyelerini Hasaka'da bir toplantıya davet ettikten sonra onları tutuklamasıyla başladı. Abu Khawla, "çok sayıda suç ve ihlal" ile suçlandı, bu suçlamalar arasında uyuşturucu kaçakçılığı yapmak ve "devrime düşman dışsal unsurlarla" temas kurmak da bulunuyordu, bu ifade Suriye hükümeti ile Rus ve İranlı müttefikleri anlamına geliyordu.

Abu Khawla daha sonra kendisini kurtarması ve konsey liderlerini serbest bırakması için önde gelen Al-Akidat kabilesinden yardım isteyen bir video paylaştı ve "Artık Abu Khawla ile ilgili değil, Araplar ve Kürtler arasında bir çatışma" olduğunu vurguladı.

Buna karşılık, Arap kabile savaşçıları lastikleri yaktı, araçları pusuya düşürdü ve Deir Ezzor ilindeki kasabalardaki SDG mevzilerini topa tuttu, ayrıca birkaç kontrol noktasını ele geçirdi ve SDG devriyelerine saldırdı.

Yerel haber kaynağı DeirEzzor24, perşembe günü çatışmaların yaşandığı bölgelerin üzerinde ABD helikopterlerinin görüldüğünü bildirdi.

ABD askeri açıklamasında, "Bu kritik çalışmadan sapmalar istikrarsızlığa neden olur ve [IŞİD'in] yeniden ortaya çıkma riskini artırır" dedi. "Kuzeydoğu Suriye'deki şiddet sona ermeli ve çaba, IŞİD tehdidinden arınmış, kuzeydoğu Suriye'de barış ve istikrarın oluşturulmasına geri dönmelidir."

Beyaz Saray, askerlerinin Suriye'de IŞİD'le mücadele etmek için bulunduğunu iddia ederken, Rus istihbaratı ve Suriyeli yerel kaynaklar, Washington'un kuvvetlerinin güneydoğu Suriye'deki Al-Tanf işgal üssünü çevreleyen 55 kilometrelik bölgede aşırılıkçı militanları barındırdığını ve eğittiğini söylüyor.

Ayrıca, Suriye'den gelen yerel raporlar, son IŞİD saldırılarının, Deir Ezzor ve Hasaka valiliklerinde bulunan ABD işgal edilmiş petrol sahaları yönünden gerçekleştirildiğini belirtiyor.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne (SOHR) göre, Suriye, 2018'de "coğrafi olarak ortadan kaldırıldığından bu yana" yaşanan "en şiddetli" IŞİD faaliyetlerini gözlemliyor.