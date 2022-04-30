ABD felaketi yaşıyor! Kansas'ta oluşan hortum 22 bin evi elektriksiz bıraktı

BBC'nin haberine göre, Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Kansas, Iowa, Missouri ve Nebraska eyaletleri için şiddetli fırtına uyarısı yaptı. Kansas eyaletine bağlı Wichita şehrinde çıkan hortumda 50'den fazla yapının hasar gördüğü bildirildi.

22 BİN EV ELEKTRİKSİZ KALDI

Şehrin özellikle Andover banliyösünde hortumun sürüklediği araba ve ev kalıntılarının oluşturduğu enkaz nedeniyle yollar kapandı. Yaşanan felakette herhangi bir can kaybı bildirilmezken hortumdan etkilenen bölgelerde 22 binin üzerinde hanenin elektriksiz kaldığı bilgisi paylaşıldı.

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Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, hortumun binaların çatılarını uçurduğu ve hızla yerleşim yerlerine doğru ilerlediği anlara ilişkin görüntüler yer aldı. Kansas eyaletinde nisan-haziran aylarında hortumlar sıkça görülüyor.