ABD, Netanyahu için yakalama emri çıkarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım kararı aldı
ABD Temsilciler Meclisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama ve tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptırım uygulama kararı aldı.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama ve tutuklama emri çıkarmıştı.
ABD'DEN TARTIŞMA YARATACAK ADIM
ABD Temsilciler Meclisi, İsrail başbakanı Netenyahu'ya yönelik tutuklama emri nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını oyladı.
Teklif oylamada 243'e karşı 140 oyla kabul edildi.