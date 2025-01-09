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ABD, Netanyahu için yakalama emri çıkarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım kararı aldı

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ABD Temsilciler Meclisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama ve tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptırım uygulama kararı aldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama ve tutuklama emri çıkarmıştı.

ABD'DEN TARTIŞMA YARATACAK ADIM

ABD Temsilciler Meclisi, İsrail başbakanı Netenyahu'ya yönelik tutuklama emri nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını oyladı.

Teklif oylamada 243'e karşı 140 oyla kabul edildi.

ABD, Netanyahu için yakalama emri çıkarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım kararı aldı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSahi:

Nasıl bir piskinlik bu. Nasıl bir iki yüzlüktük. Utanmazlar.

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Amerika, DÜNYA'nın EN BÜYÜK EŞKİYASI, YALANCISI, HIRSIZIDIR... Bu "EŞKİYAYI" ayakta tutan, 80 yıldan daha fazla bir süredir "KARŞILIKSIZ" PARA (DOLAR) basmasıdır... "DOLAR" ın HİÇBİR KARŞILIĞI YOKTUR... Bugün itibarıyle Amerika'nın Devlet olarak borcu "35 TRİLYON DOLARI" geçmiştir (İNTERNETTE ARAŞTIRABİLİRSİNİZ)... Ve bu borcun (35 TRİLYON DOLAR) "ödenebilme ihtimali" YOKTUR... B.R.I.C.S ülkeleri yaklaşık 10 yıl önce "KENDİ ARALARINDA YAPTIKLARI TİCARETTE "DOLAR" KULLANMAMA KARARI ALMIŞLARDIR" !

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