ABD'de 18 yıl aradan sonra ilk veba ölümü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde yaşayan bir kişi, pnömonik veba (akciğer vebası) nedeniyle hayatını kaybetti. Bu olay, bölgede 2007 yılından bu yana görülen ilk veba ölümü olarak kayıtlara geçti.

Coconino İlçe Sağlık Müdürlüğü, ölüm haberini kamuoyuna duyururken, 2007'de yaşanan benzer vakada enfekte bir ölü hayvanla temasın söz konusu olduğunu hatırlattı.

KARA ÖLÜM'ÜN MODERN YÜZÜ

Orta Çağ'da milyonlarca insanın ölümüne yol açan ve "Kara Ölüm" olarak anılan veba, artık insanlarda nadir görülse de, ABD'de her yıl ortalama 7 vaka bildiriliyor. Uzmanlar, antibiyotik tedavisiyle hastalığın kontrol altına alınabildiğini vurguluyor.

HALK İÇİN RİSK DÜŞÜK

Coconino İlçe yetkilileri, vakanın ardından halkın paniğe kapılmaması gerektiğini ve genel risk seviyesinin düşük olduğunu açıkladı. İlçe Denetim Kurulu Başkanı Patrice Horstman, "Hayatını kaybeden kişinin ailesine başsağlığı diliyoruz. Bu zor dönemde yanlarındayız. Ailenin mahremiyetine saygı gereği detaylı bilgi verilmeyecek," ifadelerini kullandı.

VEBA NEDİR? NASIL BULAŞIR?

Veba, Yersinia pestis adlı bakteriyle bulaşan bir enfeksiyon hastalığıdır. En yaygın türü olan bubonik veba, genellikle enfekte pirelerin ısırmasıyla bulaşır. En tehlikeli tür olan pnömonik veba ise doğrudan akciğerlere yerleşir ve tedavi edilmezse ölümcül olabilir.