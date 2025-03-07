ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu

ABD Başkanı Donald Trump son dönemdeki birbirinden ilginç hamlelerine bir yenisini ekledi. ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e bir mektup göndererek müzakere talebinde bulundu.

NÜKLEER PROGRAM KONUSUNDA ANLAŞMA

Trump'ın Hamaney'e gönderdiği mektupta İran'la nükleer programı konusunda bir anlaşma yapmayı istediğini aktardığı ifade edildi.

"İRAN MÜZAKERE ETMEZSE ONLAR İÇİN ÇOK KÖTÜ OLACAK"

Fox Business Network'e konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, İran ile bir anlaşmaya varmayı tercih ettiğini çünkü İran'ın "nükleer silaha sahip olamayacağını" ve bir anlaşma alternatifi olarak "bir şeyler yapmak zorunda kalacaklarını" belirtti. ABD basınında yer alan yorumlara göre Trump bu ifadeyle muhtemelen İran'a yönelik bir saldırıyı kastetti.

HAMANEY MÜZAKERELERİ REDDETMİŞTİ

Geçtiğimiz ay Hamaney, Washington'ın Tahran ile yaptığı anlaşmaları defalarca bozduğunu öne sürerek ABD ile müzakereleri reddetmişti.