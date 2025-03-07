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ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu

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ABD basınında yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e bir mektup yazarak müzakere talebinde bulundu. Trump'ın İran'la nükleer programı konusunda bir anlaşma yapmayı istediği öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump son dönemdeki birbirinden ilginç hamlelerine bir yenisini ekledi. ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e bir mektup göndererek müzakere talebinde bulundu.

NÜKLEER PROGRAM KONUSUNDA ANLAŞMA

Trump'ın Hamaney'e gönderdiği mektupta İran'la nükleer programı konusunda bir anlaşma yapmayı istediğini aktardığı ifade edildi.

"İRAN MÜZAKERE ETMEZSE ONLAR İÇİN ÇOK KÖTÜ OLACAK"

Fox Business Network'e konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, İran ile bir anlaşmaya varmayı tercih ettiğini çünkü İran'ın "nükleer silaha sahip olamayacağını" ve bir anlaşma alternatifi olarak "bir şeyler yapmak zorunda kalacaklarını" belirtti. ABD basınında yer alan yorumlara göre Trump bu ifadeyle muhtemelen İran'a yönelik bir saldırıyı kastetti.

HAMANEY MÜZAKERELERİ REDDETMİŞTİ

Geçtiğimiz ay Hamaney, Washington'ın Tahran ile yaptığı anlaşmaları defalarca bozduğunu öne sürerek ABD ile müzakereleri reddetmişti.

ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Trump başkan bir iş yaptıysa Birleşik Devletlerin çıkarı için yapmıştır. biz eski hükümetleri de biliriz Amerikan halkı açtı, tüp kuyruklarına girerdi.. şimdi her şey çok güzel.. şükredin.

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Haber YorumlarıVeysi Ataş:

İran sizin adaminiz olmasa çoktan yerle bir etmistiniz. Arkadaşlar İran'ın geçmişini araştırın humeyni İran'a hangi ülkeden kalkıp geliyor kitaplarında neler yazıyor (hayvanlarla cinsel temas günah mıdır degilmidir vs...) araştırın biraz..

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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

BU ADAM RAPORLU DELİ......

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