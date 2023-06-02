83 yaşında baba olacağını öğrenen Al Pacino, DNA testi talep etti

Dünyaca ünlü oyuncu Al Pacino'nun 83 yaşında baba olacağı haberi, tüm dünyada yankı bulmuştu. ABD'li oyuncunun, 'herhangi birini hamile bırakabileceğine inanmadığı için' DNA testi talep ettiği öne sürüldü.

Baba, Yaralı Yüz, Büyük Hesaplaşma gibi filmlerle tanınan 83 yaşındaki oyuncu Al Pacino'nun sevgilisinin hamile kaldığı haberi kısa sürede dünya medyasında yer aldı. Ünlü aktörün 29 yaşındaki kız arkadaşı Noor Alfallah'la birlikte bebekleri için geri sayıma başladıkları duyuldu.

YAKINLARI NOOR'UN PARA AVCISI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

TZM'nin haberine göre Al Pacino, 'herhangi birini hamile bırakabileceğine inanmadığı için' DNA testi talep etti. Aynı haberde Pacino'nun çevresindekilerin de 29 yaşındaki sevgilisinin 'para avcısı' olduğunu söyledikleri ve yıllardır Pacino'dan bebek istediği ileri sürüldü.

Pacino'nun, 'bir erkeğin bir kadını hamile bırakmasını engelleyen tıbbi sorunlar' nedeniyle çocuğun kendisinden olduğuna inanmadığı, ikilinin uzun süre önce ayrıldığını ve hamilelik haberini iki ay önce öğrendiği iddia edildi.

4'ÜNCÜ ÇOCUĞU OLACAK

Aynı haberde 29 yaşındaki Noor'un, Pacino'nun talebiyle DNA testini kabul ettiği ve bebeğin babasının Al Pacino olduğunun yapılan testle doğrulandığı bilgisi yer aldı. Yeni doğacak bebek, Al Pacino'nun 33 yaşındaki kızı Julie ve 22 yaşındaki ikizleri Olivia ve Anton'dan sonra dördüncü çocuğu olacak.