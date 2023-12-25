30 yıl önce gizemli bir şekilde zehirlenerek Çin gündemine oturan kadın hayatını kaybetti

Tsinghua Üniversitesi'nde okuyan Zhu, geçmişte maruz kaldığı yüksek dozda zehirli talyum nedeniyle hayatının geri kalanını bakıma muhtaç bir şekilde geçirdi. Ancak bu olay, Zhu Ling vakası olarak bilinir ve hala çözülememiştir. Zhu'nun yaşadığı acı olay, sınıf arkadaşı San Wei ile olan ilişkisi ve çevresindeki gizemle daha da karmaşık hale gelmiştir.

Zhu Ling'in karın ağrısı ve saç dökülmesi şikayetleriyle başlayan sağlık sorunları, birkaç ay içinde komaya girmesiyle doruk noktasına ulaştı. Tıp uzmanları, kokusuz, tatsız ve suda çözünebilen talyum isimli hafif bir metalle zehirlendiğini tespit etti. Bu durum, kampüsteki talyum stoklarına erişimi olan San Wei'yi hemen şüpheli kıldı.

Ancak soruşturma, başlangıçta San Wei'nin üzerinde yoğunlaşsa da, diğer öğrencilerin de aynı zehre ulaşabileceğini gösterdi. Bu noktada, zehirleme olayının ardında kimin olduğunu belirlemek zorlaştı. Zhu Ling'in ailesi, kızlarının başarısını kıskandığı düşünülen oda arkadaşı San Wei'yi suçladı. Ancak yürütülen soruşturma, somut bir sonuca ulaşamadı.

Zhu Ling'in ailesi, San Wei'nin güçlü siyasi bağlantılara sahip olduğunu ve bu nedenle soruşturmadan kurtulduğunu iddia etti. ABD'ye taşınan San Wei'nin sınırdışı edilmesini istediler, ancak bu talep gerçekleşmedi. Pekin Kamu Güvenliği Bürosu, 2013'te yaptığı açıklamada, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütüldüğünü savundu ve dosyanın yetersiz deliller ve geçen zaman nedeniyle yeniden açılmayacağını belirtti.

Zhu Ling, yaşadığı bu travmatik olayın ardından 30 yıl sonra 50 yaşında yaşamını yitirdi. Ancak Zhu Ling vakası hala çözülememiş ve birçok soru işaretiyle dolu bir gizemi korumaktadır.