Dünya Tiyatrolar Günü'nde 'Macbeth' evlere konuk oldu
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Şehir Tiyatroları, Macbeth, Güncel

Dünya Tiyatrolar Günü'nde 'Macbeth' evlere konuk oldu

Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında sezonu kapatan Kocaeli Şehir Tiyatroları, web sitesi üzerinden tiyatro severlerle buluştu. Şehir Tiyatroları, Macbeth oyunuyla evlere konuk oldu.

28.03.2020 21:16 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:16
Dünya Tiyatrolar Günü'nde 'Macbeth' evlere konuk oldu

Koronavirüs(Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında sezonu kapatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Perdeleerimizi kapatmıyoruz sloganıyla web sitesi üzerinden tiyatro severlerle buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Şehir Tiyatrosu, web sitesi üzerinden ilk olarak 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde 'Macbeth' oyunu ile evlere konuk oldu. Şehir Tiyatroları, vatandaşların evde kalması gerektiği bu dönemde sosyal hayattan uzaklaşmaması adına Macbeth oyununu web sitesi üzerinden yayınladı. Oyuna ilgi yoğun olurken şehir tiyatroları, tiyatro.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden tiyatro severlerle buluşmaya devam edecek.

KESİNTİSİZ VE HD KALİTEDE YAYINLANDI

"Siz evde kalın diye 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü Macbeth oyununu evinize getiriyoruz" diyerek sosyal medyadan paylaşım yapan Büyükşehir Belediyesi, saatler 20.00'da kesintisiz ve HD kalitede Shakespeare tarafından yazılan ve Yunus Emre Bozdoğan tarafından yönetilen oyunu tiyatro.kocaeli.bel.tr adresi üstünden vatandaşlarla buluşturdu. Oyun, yoğun bir ilgiyle izlendi.

KALİTELİ OYUN KALABALIK KADRO

Macbeth'de 10 oyuncunun yanı sıra kalabalık bir yaratıcı ve teknik kadro da görev alıyor. Oyunun müziklerini Oktay Köseoğlu yaparken yönetmen yardımcılığını Cihan Yöntem ile Ufuk Aşar, dekor ve kostüm tasarımını Rabia Kip, koreografiyi Cihan Yöntem, ışık tasarımını Cafer Yiğiter, görsel tasarımı Aktürk Aksoy, efektini Mehmet Cebe ve ritmini Haydar Demir üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Tekin Ezgütekin, Seçil Mutlu Oğuz, Zeliha Çetinkaya, Senem Akman, Ahsen Gül Ever, Çağrı Mengüç, Aytek Mete Elgün, Cemal Aldıç, Nurcan Tural ve Ufuk Aşar yer alıyor.

Kaynak: Bültenler

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