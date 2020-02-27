Dünya şampiyonları başarının sırrını anlattı

27.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:29

Dünya bocce (volo) Şampiyonu sporcu kardeşler, Kahramankazan'da öğrencilerle bir araya gelerek başarının sırrını anlattı.

Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi'nin "Gelecek sporla gelecek" projesi kapsamında dünya volo şampiyonu İnci Ece Öztürk ve Buket Öztürk kardeşler öğrencilerle söyleşiye katıldı.

Sporculardan Buket Öztürk, sporun eğitimi olumlu yönde etkilediğini ve bunun akademik çalışmalarla da ispatlandığını belirterek, "Veliler, bazen de öğrenciler arasında bir algı var spora gidersem akademik başarım düşer diye. Böyle bir kaygı var ama siz dengeyi kurduğunuz sürece bu sizin için bir avantaja dönüşür. Kaldı ki bocce gibi disiplinler zaten dikkati artırıcı, konsantrasyonu güçlendiren ve hedefe yönelten spor dallarıdır." dedi.

İnci Ece Öztürk de öğrencilere seslenerek, "Her zaman bir hedefiniz olmalı ve bu hedefi gerçekleştirmek için çalışmalısınız. Ancak sosyal yaşamınızı da ihmal etmemelisiniz. Her şey dengeli olmalı. Spor zaten insanın içerisinde bulunan rekabet duygusunu harekete geçiriyor. Spor ile kendinizi keşfediyorsunuz, mücadele yeteneğini gelişiyor." şeklinde konuştu.

Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlik, şampiyon sporcuların başarı öykülerinin anlatıldığı video gösterisiyle başladı.

Programın soru cevap bölümünde ise öğrenciler sporcu kardeşlere merak ettikleri soruları sordu.

Okul Müdürü Fatih Erdoğan söyleşinin sonunda sporculara günün anısına teşekkür plaketi verdi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşinin ardından sporcular ile öğrenciler okulun bahçesinde petank centilmenlik maçı yaptı.

Kaynak: AA