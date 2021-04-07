Dünya Sağlık Günü Mesajları 2021! 7 Nisan Dünya Sağlık Günü Mesajları ve Sözleri

Dünya Sağlık Günü 7 Nisan'da her yıl kutlanıyor. Vatandaşlar Dünya Sağlık Günü mesajları ve sözleri sağlık alanında çalışanlar ile paylaşmak için Dünya Sağlık Günü mesajlarını araştırıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) anayasasının yürürlüğe girdiği tarih olan 7 Nisan her yıl özellikle de sağlık alanında çalışan kişiler tarafından kutlanmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Günü Mesajları 2021! İşte bu günle alakalı en güzel sözler, mesajlar ve anlam, önemine dair merak edilenler…

Corona virüsü ile mücadele ettiğimiz bu tarihlerde 7 Nisan Dünya Sağlık Günü sözleri ve mesajları özellikle sosyal medya üzerinden paylaşılmak amacıyla araştırılmaya devam ediyor. İşte paylaşabileceğiniz en güzel sözler, mesajlar ve merak edilen tüm detaylar…

DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ MESAJLARI

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) anayasasının yürürlüğe girdiği tarih olan 7 Nisan her yıl özellikle de sağlık alanında çalışan kişiler tarafından kutlanmaya devam ediyor.

En güzel Dünya Sağlık Günü mesajları;

Kendi canlarını riske ederek toplum sağlığı için gece gündüz demeden mücadele eden sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nüzü kutlarız.

Daima yanımızda olan sağlık görevlilerimize kalpten teşekkürlerimizle... 7 Nisan Dünya Sağlık günü kutlu olsun.

Sağlıklı birey, sağlıklı toplum ancak bilimle mümkündür.

Bu günleri mutlaka atlatacağız ve korkmadan, çekinmeden ailemize sarılacağımız günler mutlaka gelecek. Biz yeter ki moral bozmadan, umudumuzu kaybetmeden, büyük gerekli tüm önlemleri alıp sağlığımıza dikkat edelim. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.

Sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesinde "herkes için sağlık" ilkesiyle, özveriyle görevlerini icra eden tüm sağlık çalışanlarının #DünyaSağlıkGünü'nü kutluyoruz.

Hayatın tadını doyasıya çıkarmak için ilk kural: sağlık! Sağlık olmazsa yaşam olmaz, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlu olsun!

Sağlık en temel hakkımız, tüm vatandaşlarımızın kaliteli ve eşit sağlık hizmetne her zaman ulaşabilmesi temennimle, "Dünya Sağlık Gününü" kutlar, herkese sağlıklı bir yaşam dilerim.

Bireysel sağlığımız toplum sağlığı ile bir bütündür. Kendi sağlığımızı korumak adına aldığımız önlemler, çevremizi ve sevdiklerimizi de sağlıklı yarınlara taşıyacağı bilincinde olalım. #DünyaSağlıkGünü

Dünya genelinde yaşanan bu zorlu süreçte sağlığın kıymetini daha iyi anladık. Bizler için sevdiklerinden ayrı kalan tüm sağlık çalışanlarına minnettarız. #DünyaSağlıkGünü

Dünya Sağlık Günü Nedir?

Dünya Sağlık Günü, her yıl 7 Nisan'da Dünya Sağlık Örgütü'nün ve diğer ilgili kuruluşların sponsorluğunda kutlanan küresel bir sağlık bilinci günüdür.

1948'de DSÖ Birinci Dünya Sağlık Asamblesi'ne sahip oldu. Asamble, her yıl 7 Nisan'ı 1950'den itibaren Dünya Sağlık Günü olarak kutlamaya karar verdi. Dünya Sağlık Günü, Dünya Sağlık Örgütü'nün kuruluşunu belirtmek için düzenlenmiştir ve kuruluş tarafından her yıl küresel sağlık için büyük önem taşıyan bir konuya dünya çapında dikkat çekme fırsatı olarak görülmektedir.