Orman içerisinde çalılıkların arasından dünyanın en devasa yılanı çıktı! Gören adamın dili tutuldu - Haberler
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Orman içerisinde çalılıkların arasından dünyanın en devasa yılanı çıktı! Gören adamın dili tutuldu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Dünyanın en büyük yılanı Dominika yağmur ormanlarında bir adam tarafından görüntülendi. Adamın yılan karşısında büyük korku yaşadığı görülürken, dev yılan bölgeye çağrılan vinç sayesinde bölgeden çıkartılabildi.

Dominika yağmur ormanlarında meydana gelen olay, duyanlarda şaşkınlığa neden oldu. Ormanda ilerleyen bir adam, çalılıkların arasından aniden fırlayan dev yılan nedeniyle büyük korku yaşadı. Neredeyse 10 metre uzunluğundaki yılanı görüntülemeye başlayan adamın şaşkınlığı her halinden belli oldu.

TAŞIMAK İÇİN VİNÇ ÇAĞRILDI

Dev yılanı bulunduğu yerden çıkarmak için vinç çağrıldı. Ormana gelen vinç, kepçesine aldığı yılanı güçlükle taşıyabildi. Görüntüleri kaydeden adam, "Yılanı gördüğümde neye uğradığımı şaşırdım. Aman tanrım, annemi istiyorum dedim" ifadelerini kullandı.

MİLYONLARCA TIKLANMA ALDI

Adam sonrasında çektiği görüntüleri sosyal medya hesabına yükledi. Dünyanın en büyük yılanı olduğu belirtilen yılanı görmek isteyen 1 milyon kişi videoya tıkladı.

Orman içerisinde çalılıkların arasından dünyanın en devasa yılanı çıktı! Gören adamın dili tutuldu

Orman içerisinde çalılıkların arasından dünyanın en devasa yılanı çıktı! Gören adamın dili tutuldu
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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