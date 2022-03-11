Dünya hububat sektörü İstanbul'da bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Rusya- Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Rusya- Ukrayna krizi dolayısıyla spekülasyonlar muhtelif mecralarda yapılıyor. Devletimizin imkanları, milletimizin gücü ve hassasiyeti bu süreçleri yaşamaya, atlatmaya yeterlidir." dedi.

TMO ile Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği (TABADER) tarafından düzenlenen "2. Uluslararası Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi" İstanbul'da başladı.

Zirvenin açılışında konuşan Güldal, geçen yıl dünya genelinde hem Kovid-19 hem de kuraklık nedeniyle yaşanan olumsuzluklardan bahsederek, bu sıkıntıların tarımsal üretime ve tüketime yansımalarına değindi.

Şu anda da Rusya ile Ukrayna savaşının piyasaları tedirgin ettiğini dile getiren Güldal, "Bütün bu gelişmeler doğrultusunda hem iç hem de dış piyasaları, sektörü yakından izliyoruz, ilgililerle görüşüyoruz." diye konuştu.

Güldal, Türkiye'nin salgın sürecini sorunsuz bir şekilde ve dolu raflarla atlattığını anımsatarak, kuraklığa karşı da her türlü önlemin alındığını, spekülasyonlara mahal verilmediğini bildirdi.

Ahmet Güldal, "Geldiğimiz noktada Rusya-Ukrayna krizi dolayısıyla gene benzeri spekülasyonlar muhtelif mecralarda yapılıyor. Devletimizin imkanları, milletimizin gücü ve hassasiyeti bu süreçleri yaşamaya, atlatmaya yeterlidir. Geçen sene, önceki sene milletimizi, halkımızı endişeye sevk etmek isteyenler nasıl akıbete uğradıysa bu süreçte de bundan sonra da aynı akamete ve hüsrana uğrayacaklar." ifadelerini kullandı.

"Bu sıkıntıları aşacak güç ve kararlılıktayız"

Ahmet Güldal, bugüne kadar yaptıkları planlamalarla piyasalarda olumsuzluk yaşanmasını nasıl engelledilerse bundan sonraki süreç için de aynısının olacağını belirterek, planlamalar sayesinde un ve buğday sıkıntısı yaşanmadığını vurguladı.

Un üreticilerine, yemcilere, yumurta üreticilerine ve diğer sektörlere sundukları desteklerden bahseden Güldal, bu sayede tüketicilerin ödediği ekmek ve yumurta fiyatlarına bir nevi katkı sunduklarını anlattı.

Güldal, son zamanlarda yaşanan sıkıntıların atlatılacağına inandığını kaydederek, "Ülkemizin ve devletimizin gücü, milletimizin inancı bu badireleri, bu sıkıntıları aşacak kararlılıktadır." diye konuştu.

"Lisanslı depoculukta 8,2 milyon ton kapasiteye ulaştık"

TABADER Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bayram ise son yıllarda yaşanan gelişmelerin gıdanın artık ucuz ve kolay ulaşılabilir bir ürün olmayacağını gösterdiğini söyledi.

Kovid-19 salgınıyla birlikte gıda ve tahıl ürünlerinin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını dile getiren Bayram, birçok ülkenin salgın sürecinde tedarikte sıkıntılar yaşadığını anlattı.

Bayram, Rusya-Ukrayna savaşının tahıl, bakliyat ve yem sektörünü olumsuz etkilediğini kaydederek, "Tahıl ve bakliyat silah gibidir. Kendi toplumunuzun güvenliği için çok önemlidir. Son 10 yılda ciddi ilerlemelerin sağlandığı lisanslı depoculuk çok önemlidir. Şu anda 8,2 milyon ton civarında kapasitemiz mevcut." diye konuştu.

Zirve dünya hububat sektörünü bir araya getiriyor

TMO ile TABADER iş birliğinde düzenlenen "2. Uluslararası Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi"nin, sektörü yeni teknoloji ve uygulamalarla tanıştırarak, yeni hedeflere ulaşılmasında önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Etkinlik kapsamında "Uluslararası Tahıl Zirvesi"', "Uluslararası Bakliyat Zirvesi", "Uluslararası Lisanslı Depoculuk, Lojistik, Stok ve Kalite Zirvesi", "Uluslararası Yem Zirvesi"' ve "Uluslararası Teknoloji ve İnovasyon Zirvesi" oturumları düzenlenecek. Oturumlarda, sektörlerle ilgili önemli gelişmeler ve yenilikler, konunun uzman isimleri ve otoriteriler tarafından ele alınacak.

TMO ve TABADER iş birliğiyle alanında uzman birçok akademisyen ve endüstri temsilcisinin gıda ve yem değirmenciliği konusunda eğitim verdiği 4. Uluslararası Sertifikalı Değirmencilik Eğitim Programı ise bu yıl 100 kursiyeri zirve kapsamında sertifikalandırıyor.