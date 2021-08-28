Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4,5 milyonu aştı
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Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4,5 milyonu aştı

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4,5 milyonu aştı
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 500 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 500 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, en fazla can kaybı 653 bin 405 ile ABD'de kaydedildi. Bu ülkeyi 578 bin 396 ile Brezilya, 437 bin 403 ile Hindistan, 257 bin 150 ile Meksika, 198 bin 115 ile Peru, 180 bin 840 ile Rusya, 132 bin 243 ile İngiltere, 131 bin 372 ile Endonezya, 129 bin 2 ile İtalya, 124 bin 648 ile Kolombiya, 114 bin 83 ile Fransa, 111 bin 270 ile Arjantin ve 105 bin 287 ile İran izledi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 4 milyon 501 bin 270'e ulaştı.

Türkiye'de ise 27 Ağustos itibarıyla toplam 55 bin 713 kişi yaşamını yitirdi.

İlk kez Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde 216 milyon 332 bin 98 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 193 milyon 317 bin 237 kişi iyileşti.

Halen 18 milyon 513 bin 591 hastanın tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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