Fırtına Kremlin'de kurulan iskeleyi çökertti, Kızıl Meydan ziyarete kapatıldı - Haberler
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Fırtına Kremlin'de kurulan iskeleyi çökertti, Kızıl Meydan ziyarete kapatıldı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Rusya'da şiddetli rüzgar nedeniyle Kremlin duvarlarının yenilenme çalışmaları için kurulan iskele çöktü. Sarayın burcundan bir parça koparken, Kızıl Meydan geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı.

Rusya'nın en önemli sembolü olan ve başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da yer alan Kremlin'in duvarlarının güçlendirilmesi için yenileme çalışmaları uzun zamandır sürüyor.

Fırtına Kremlin'de kurulan iskeleyi çökertti, Kızıl Meydan ziyarete kapatıldı

İSKELE ÇÖKTÜ

Dün Moskova'da başlayan ve bugün de devam eden şiddetli fırtına nedeniyle duvar restorasyonu için kurulan bir iskele çöktü. İskele çökerken burçtaki dişlerden birini de yanında götürdü. Rüzgarın yerinden söktüğü iskele plakası duvarın hemen dibine düşerken, çevredeki turistler herhangi bir zarar görmedi.

Fırtına Kremlin'de kurulan iskeleyi çökertti, Kızıl Meydan ziyarete kapatıldı

MEYDANA GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Kızıl Meydan'da yaşanan kazanın ardından yetkililer, daha fazla iskele plakasının uçması ve kişilere zarar vermesi ihtimaline karşı önlem olarak meydanı giriş ve çıkışlara kapattı. Rusya Federal Koruma Servisi (FSO), Kızıl Meydan'ın bir bölümünün giriş ve çıkışlara kapatıldığını duyurarak, bu kapatmanın geçici bir önlem olduğunu söyledi. FSO ayrıca, tedbirlerin alınması ve fırtınanın dinmesinden sonra meydanın yeniden halka açılacağını belirtti.

Fırtına Kremlin'de kurulan iskeleyi çökertti, Kızıl Meydan ziyarete kapatıldı
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Gözde Nur Bayar
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