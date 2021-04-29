Dünya Dans Günü nedir? Dünya Dans Günü nasıl kutlanır?
Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI) ve UNESCO ortağı STK Uluslararası Dans Komitesi tarafından tanıtılan Dünya Dans Günü nedir? Dünya Dans Günü nasıl kutlanır?
Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI) ve UNESCO ortağı STK Uluslararası Dans Komitesi tarafından tanıtılan Dünya Dans Günü nedir? Dünya Dans Günü nasıl kutlanır?
DÜNYA DANS GÜNÜ NEDİR?
Dünya Dans Günü veya Uluslararası Dans Günü, Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI) ve UNESCO ortağı STK Uluslararası Dans Komitesi tarafından 1982 yılında tanıtılmıştır ve her yıl 29 Nisan'da kutlanmaktadır. Tarih, modern balenin yaratıcısı Jean-Georges Noverre (1727-1810)'nin doğum günü anısına ITI Uluslararası Dans Komitesi tarafından belirlenmiştir.
Her yıl, olağanüstü bir koreograf veya dansçı dünyada dolaşan bir mesaj vermeleri için davet edilir. Bu kişiler World Dance Alliance ve ITI Uluslararası Dans Komitesi iş birliği ile Uluslararası Dans Günü kurucu kurumu tarafından seçilir.
"Uluslararası Dans Günü Mesajı" nın hedefi tüm siyasi, kültürel ve etnik engelleri aşarak ortak dil olan Dans aracılığıyla insanları bir araya getirmek, bu sanatın evrenselliği içinde eğlenmek ve kutlamaktır.
Uluslararası Dans Günü Mesajı Yazarları: 1982 – 2012
1982 Henrik NEUBAUER
1983 Verilen bir mesaj olmamıştır.
1984 Yuri GRIGOROVITCH
1985 Robert JOFFREY
1986 Chetna JALAN
1987 Dance Committee Board
1988 Robin HOWARD
1989 Doris LAINE
1990 Merce CUNNINGHAM
1991 Hans VAN MANEN
1992 Germaine ACOGNY
1993 Maguy MARIN
1994 Dai AILIAN
1995 Murray LOUIS
1996 Maïa PLISSETSKAÏA
1997 Maurice BEJART
1998 Kazuo OHNO
1999 Mahmoud REDA
2000 Alicia ALONSO, Jirí KYLIÁN, Cyrielle LESUEUR
2001 William FORSYTHE
2002 Katherine DUNHAM
2003 Mats EK
2004 Stephen PAGE
2005 Miyako YOSHIDA
2006 Kamboçya Majesteleri Kral Norodom SIHAMONI
2007 Sasha WALTZ
2008 Gladys AGULHAS
2009 Akram KHAN
2010 Julio BOCCA
2011 Anne Teresa DE KEERSMAEKER
2012 Sidi Larbi Cherkaoui