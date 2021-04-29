Dünya Dans Günü nedir? Dünya Dans Günü nasıl kutlanır?

Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI) ve UNESCO ortağı STK Uluslararası Dans Komitesi tarafından tanıtılan Dünya Dans Günü nedir? Dünya Dans Günü nasıl kutlanır?

Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI) ve UNESCO ortağı STK Uluslararası Dans Komitesi tarafından tanıtılan Dünya Dans Günü nedir? Dünya Dans Günü nasıl kutlanır?

DÜNYA DANS GÜNÜ NEDİR?

Dünya Dans Günü veya Uluslararası Dans Günü, Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI) ve UNESCO ortağı STK Uluslararası Dans Komitesi tarafından 1982 yılında tanıtılmıştır ve her yıl 29 Nisan'da kutlanmaktadır. Tarih, modern balenin yaratıcısı Jean-Georges Noverre (1727-1810)'nin doğum günü anısına ITI Uluslararası Dans Komitesi tarafından belirlenmiştir.

Her yıl, olağanüstü bir koreograf veya dansçı dünyada dolaşan bir mesaj vermeleri için davet edilir. Bu kişiler World Dance Alliance ve ITI Uluslararası Dans Komitesi iş birliği ile Uluslararası Dans Günü kurucu kurumu tarafından seçilir.

"Uluslararası Dans Günü Mesajı" nın hedefi tüm siyasi, kültürel ve etnik engelleri aşarak ortak dil olan Dans aracılığıyla insanları bir araya getirmek, bu sanatın evrenselliği içinde eğlenmek ve kutlamaktır.

Uluslararası Dans Günü Mesajı Yazarları: 1982 – 2012

1982 Henrik NEUBAUER

1983 Verilen bir mesaj olmamıştır.

1984 Yuri GRIGOROVITCH

1985 Robert JOFFREY

1986 Chetna JALAN

1987 Dance Committee Board

1988 Robin HOWARD

1989 Doris LAINE

1990 Merce CUNNINGHAM

1991 Hans VAN MANEN

1992 Germaine ACOGNY

1993 Maguy MARIN

1994 Dai AILIAN

1995 Murray LOUIS

1996 Maïa PLISSETSKAÏA

1997 Maurice BEJART

1998 Kazuo OHNO

1999 Mahmoud REDA

2000 Alicia ALONSO, Jirí KYLIÁN, Cyrielle LESUEUR

2001 William FORSYTHE

2002 Katherine DUNHAM

2003 Mats EK

2004 Stephen PAGE

2005 Miyako YOSHIDA

2006 Kamboçya Majesteleri Kral Norodom SIHAMONI

2007 Sasha WALTZ

2008 Gladys AGULHAS

2009 Akram KHAN

2010 Julio BOCCA

2011 Anne Teresa DE KEERSMAEKER

2012 Sidi Larbi Cherkaoui