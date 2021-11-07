Gelin, kendi düğününde barmenle cinsel ilişkiye girerken basıldı - Haberler
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Gelin, kendi düğününde barmenle cinsel ilişkiye girerken basıldı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Sosyal medyada paylaşılan video, gündeme oturdu. Söz konusu videoda, düğünde barmenle ilişkiye giren gelinin, kocasının arkadaşı tarafından basıldığı anlar yer alıyor. İkili, yakalanmalarının ardından zor dakikalar yaşadı. Gelinin pişkin tavırları ise pes dedirtti.

Çeşitli videoların gündem olduğu sosyal medyada bu sefer skandal bir olay paylaşıldı. Düğün sırasında kaydedilen görüntülerde, damadın arkadaşı beklemediği bir olayla karşılaştı.

Düğün salonunun kör bir noktasında gelin ve barmeni cinsel ilişkiye girerken yakalayan damadın arkadaşı, 40 saniyelik bir video kaydı aldı. Yakalandıklarını anlayan gelin ve barmenin şaşkınlıkları gözlerden kaçmadı.

Barmenin söz konusu videoda, "Bu kim, senin kocan mı" diye seslendiği duyuluyor. Gelin de yakalanmasının ardından hızla toparlanmaya çalıştı. Sağdıcın "Burada neler oluyor" sorusuna "Neler olduğunu biliyorsun" diyen gelinin pişkin tavırları damga vurdu.

Söz konusu video, internet ortamında yayınlandıktan sonra günün en fazla izlenen videoları arasına girdi. Görüntülerdeki gelin ve barmenin kimlikleri ise açıklanmadı.

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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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