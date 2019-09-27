Dün akşam evlenen Ebru Şallı'nın tektaşının büyüklüğü herkesi şaşkına çevirdi

Dün akşam evlenen Ebru Şallı'nın tektaşının büyüklüğü herkesi şaşkına çevirdi

Eski manken Ebru Şallı, dün akşam iki yıldır birlikte olduğu Uğur Akkuş ile nikah masasına oturdu. Şallı'nın parmağındaki büyük tektaşı ise herkesin dikkatini çekti.

27.09.2019 09:27
Dün akşam evlenen Ebru Şallı'nın tektaşının büyüklüğü herkesi şaşkına çevirdi

Sunucu ve eski manken Ebru Şallı iki yıldır birlikte olduğu Uğur Akkuş dün gece Çırağan Sarayı'nda, evlendi. 50 kişinin katıldığı düğünde dikkati çeken ise Ebru Şallı'nın parmağındaki yüzük oldu.

50 KİŞİLİK DÜĞÜNLE EVLENDİ

Ebru Şallı Cengiz Abazoğlu'nun özel tasarım olarak hazırladığı gelinlik giyerken Uğur Akkuş'un damatlığı Tom Ford'dan özel dikildi. Şallı, sosyal medya hesabı üzerinden düğüne dair fotoğraflar paylaşarak takipçilerini mutlu etti.

TEKTAŞI DİKKAT ÇEKTİ

Sade bir törenle dünya evine giren Ebru Şallı'nın düğün fotoğraflarında en dikkat çeken ayrıntı ise parmağındaki tektaş yüzük oldu. Şallı'nın yüzüğünün değeri ise henüz bilinmiyor.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (33)

  • KALTAK EBRU SALLİ:
    Ulan ne arlanmaz uslanmaz kadinlarsiniz türkiyede bekar adammi kalmadida evli adamlara göz dikiyorsunuz milletin yuvasini yikip adamlari kandirip evleniyorsunuz 1sene sonra baskasini bulursun bunuda birakirsin mutlu olama insallahhh
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • KEREM:
    ZIYA HAKLI DOGULULARA DEMEDIGINI BIRAKMADI SIMDI NE OLDUDA GITTIN MARDINLIYLE EVLENDIN
    1 Yayından Kaldır
  • ZIYA:
    MODERN BEYE CEVAP- ONU BANA NIYE DIYORSUN DOGU INSANINA HAKARET EDEN SALLIYA SÖYLE
    1 Yayından Kaldır
  • ZIYA:
    MODERN CEVABEN - BENIM ZORUMA GITMIYOR YANLIS ANLAMA DOGULULARA COK HAKARET ETTI SALLI GITTI SIMDI EVLENDI
    1 Yayından Kaldır
  • ONUR:
    geçen gün çeyrek aldım tanıdık kuyumcudan maaşı alınca 2 taksit halinde ödeyecem buda hayat oda hayat
    Cevap Yaz 34 Yayından Kaldır
  • DJ BORİS BREJCHA:
    EBRU PARAYI SEVİYOR . İLK KOCASI DA ÇİRKİNİ AMA PARA VARDI , BU DA ÇİRKİN AMA PARA VAR.
    Cevap Yaz 20 2 Yayından Kaldır
Tüm 33 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.