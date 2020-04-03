Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı
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Cüneyt Özdemir, Şeyma Subaşı, Instagram, Subaşı, Magazin

Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı

Dün akşam birlikte canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram hesaplarından birbirine gönderme yaptı. Subaşı, paylaşımında "Cüneyt Özdemir'in bana sataşmasının altından gizli hayranlık yatıyor" derken Özdemir'de "Ya he he herkes sana hayran" diyerek cevap verdi.

03.04.2020 12:27 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:35
Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, dün akşam YouTube kanalından canlı yayın yaparak sürekli eleştirdiği Şeyma Subaşı'yı konuk aldı. Bu hamlesiyle herkesi şaşkına çeviren Özdemir'in yayınında ilginç anlar yaşandı. İkili canlı yayın sonrasında sosyal medya hesaplarından birbirine gönderme yapmayı ihmal etmedi.

"BANA SATAŞMASININ ALTINDA GİZLİ BİR HAYRANLIK YATIYOR"

Sosyal medyada gündem olan Subaşı yayının ardından yaptığı paylaşımda "Ben Cüneyt beyi sevdim açıkçası. Acaba bana bu kadar sataşmasının altında gizli bir hayranlık mı yatıyor diye merak etmiyor da değilim. Ki bana gelen mesajlardan birçok kişinin de böyle düşündüğünü görüyorum. Onur duydum Cüneyt Beyciğim. Benden ne bekliyorsunuz bilmiyorum (ne desem anlamamakta ısrarcısınız zaten ondan istediklerinizi söylesem bile duymazsınız, ben de kimse için kendim olmaktan vazgeçmem zaten biliyor olmanız lazım) ama şu dönemde size iyi geliyorum anlaşılan, kendinizi bu şekilde oyalıyorsunuz siz de sanırım. Haklısınız, zor bir dönem. Ben (yaşananlara saygı çerçevesinde) evimde, yaşantımı paylaşmaya devam edeceğim.Dilerseniz takipte kalın diyeceğim ama zaten takipte kalacağınızdan eminim." ifadesini kullandı.

Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı

"HE ŞEYMA HERKES SANA HAYRAN"

Subaşı'nın bu paylaşımını kendi hesabından paylaşan Cüneyt Özdemir ise "Şeyma kardeşimiz de büyük oyunu çözmüş. Ya he he herkes sana hayran. Valla ben özellikle kitaplarına hayranım" dedi. Ünlü gazeteci canlı yayında Tulum seyahatlerinden bahseden Şeyma'nın "Türkiye benden önce Tulum'u herkes peynir olarak biliyordu" sözlerine de atıfta bulunarak "Allah senden razı olsun sevgili Şeyma. Sen olmasan Tulum'u peynir, İbiza'yı da turşu olarak bilecektik. Söz İbiza'ya bir daha ki gelişimde seni arayacağım. Senin ki hangi muhtarlıkta orada" dedi.

"BEN SİZİN İÇİN ÇOK ÖNEMLİYİM"

Cüneyt Özdemir'in kendisine ima yapmasına rağmen her paylaşımda dün akşam yayınlanan canlı yayın linkini paylaşan Özdemir'e şu sözlerle tepki gösterdi: "Hala yukarı kaydır paylaşıyor. Yani izletmeye çalışıyor YouTube kanalını. Bu saçmalık olmaya başladı. Arkadaşlar, sayın Cüneyt Özdemir; Şeyma Subaşı ile laf dalaşına giriyor Instagram'dan. Evet, ben sizin için çok önemliyim. Bu bana da fazla geldi, hiç beklemiyordum. Sondu bir daha cevap yok."

Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı
Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı
Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı
Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı

Haberin Videosu:

Youtube üzerinden canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı

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