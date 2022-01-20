Dumandan etkilenen kadın sedye ile dışarı çıkarıldı - Haberler
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Dumandan etkilenen kadın sedye ile dışarı çıkarıldı

Dumandan etkilenen kadın sedye ile dışarı çıkarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da bir evde çıkan yangında evde bulunan yabancı uyruklu kadın, itfaiye ekipleri tarafından sedye ile dışarı çıkarıldı.

ISPARTA MERKEZ, ISPARTA (İHA) - Isparta'da bir evde çıkan yangında evde bulunan yabancı uyruklu kadın, itfaiye ekipleri tarafından sedye ile dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenip bayılan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Olay, Isparta Merkez Bağlar Mahallesi 2716 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokak üzerinde bulunan evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri evin içinde dumandan etkilenip bayılan kadını sedye yardımıyla dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu yabancı uyruklu kadın ambulansla Isparta Şehir hastanesine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Dumandan etkilenen kadın sedye ile dışarı çıkarıldı

Dumandan etkilenen kadın sedye ile dışarı çıkarıldı

Dumandan etkilenen kadın sedye ile dışarı çıkarıldı

Dumandan etkilenen kadın sedye ile dışarı çıkarıldı

Dumandan etkilenen kadın sedye ile dışarı çıkarıldı

Dumandan etkilenen kadın sedye ile dışarı çıkarıldı

Dumandan etkilenen kadın sedye ile dışarı çıkarıldı

Dumandan etkilenen kadın sedye ile dışarı çıkarıldı

Dumandan etkilenen kadın sedye ile dışarı çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Isparta Merkez, İtfaiye, Isparta, Bağlar, 3. Sayfa, Haber

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