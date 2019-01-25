Düğünde Damadın Boynuna Takılan 10 Metrelik Para Zincirini 12 Kişi Taşıyabildi

Bursa'da gerçekleşen düğünde damada iş arkadaşları 5 TL'lik banknotları birbirine ekleyerek hazırladıkları 10 metre uzunluğunda 'para zinciri' taktı. Paraları, 12 kişi taşıdı.

DAMADA 5 TL'LİK BANKNOTLARDAN 10 METRELİK PARA ZİNCİRİ

Bursa'da Kayahan Sel ile Nezahat Sel, 19 Ocak günü Yıldırım Belediyesi Otosansit Mahallesi'ndeki düğün salonunda düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi. Düğünde iş arkadaşları, damat Sel'e 5 TL'lik banknotları birbirine ekleyerek hazırladıkları 10 metre uzunluğunda para zinciri taktı.

VÜCUDUNU KAPLAYAN PARALARI 12 KİŞİ ZOR TAŞIDI

Damadın vücudunu kaplayan paraları 12 kişi taşıdı. Almanya'dan gelen gelin Nezahat Sel'e ise damadın bir yakını merdane hediye etti.

İşte davetlileri şaşkına çeviren o görüntü;

Kaynak: DHA