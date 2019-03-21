Düğün Konvoyunun Önünü Kesen Vatandaşlara, Sahte Para Verdiler

İstanbul Sultanbeyli'de düğün konvoyunun önünü kesen yaşlı adamlar, konvoydan atılan dolar ve euroları görünce büyük sevinç yaşadı. Ancak daha sonra paraların sahte olduğunu anlayan vatandaşlar, hayal kırıklığına uğradı.

ZARFLARIN İÇİNDEN SAHTE PARA ÇIKTI

Olay Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki düğün konvoyunun önünü kesen yaşlı adamlar, konvoydan atılan zarfları topladı. Zarfların içerisinde 1 adet 100 dolar, 2 adet de 50 dolar olduğunu gören yaşlı adamlar sevinçle birbirine baktı. Ancak paraları toplayan vatandaşların yaşadıkları sevinç kısa sürdü. Paraların sahte olduğunu öğrenen vatandaşlar büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.