Düğün İçin Gün Sayan Hazal Kaya, Dostlarıyla Kına Gecesi Yaptı

2018'in son haftasında aile arasında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımlarını atan Hazal Kaya ve Ali Atay, dünya evine girmek için gün sayıyor.

KINA GECESİ YAPTI

5 yıllık ilişkilerini nikah masasına taşımaya hazırlanan Hazal Kaya ve yönetmen sevgilisi Ali Atay, kısa süre önce aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanmıştı. 6 Şubat'ta nikah masasına oturacak olan çift dün akşam kına gecesi yaptı.

ALİ ATAY BASKIN YAPTI

Hazal Kaya'nın yakın arkadaşlarının katıldığı geceye nişanlısı Ali Atay da baskın yaptı. Karşılıklı göbek atan çiftin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM VARDI

Eğlenceli anların yaşandığı gecede birçok ünlü isim vardı. Hazal Kaya, geceye Tuvanam imzalı bir kıyafetle başladı. Kına gecesine, başta Songül Öden olmak üzere, Nur Fettahoğlu ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi ünlü isimler de katıldı.