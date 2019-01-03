Gelenek Gereği Düğün Günü Arkadaşlarından Dayak Yiyen Damat, Aracın Altında Kaldı

Arkadaşalrı tarafından hastanaye kaldırılan damatın vucudunda yaralanmalar ve arabanın çarpmasından dolayı kafa tasında kırıklar oluştu.

Çin'de damat arkadaşalrı tarafından dövülerek kötü ruhlardan kurtulduğuna ve mutlu bire yaşam sürdürdüğüne inanılıyor.

Gewkeneğe göre damak arkadaşları tarafından bir direğe başlanıyor, dövülüyor, üzerine yumurta, bira ve mürekkep dökülüyor.

Damat haftalarca hastanede tedavi altında tutulacağı için düğün ertelendi. Polis, kazada damadın suçlu olduğunu ve kendisine çarpan aracın hasar masrafını kendisinin karşılayacağını söylemesi üzerine arkadaşalrı, damadın ve gerek araç sahibine gerekse de hastane masrafı için para toplmaya başladı.